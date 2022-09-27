Запрет продлится до 31 декабря: Turkish Airlines отменили рейсы в ряд городов России

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В сообщении на официальном сайте Turkish Airlines указывается, что пассажиры, которые столкнулись с отменой рейсов, «могут воспользоваться правами, указанными на странице о нарушениях рейсов, и совершать транзакции через наш кол-центр, офисы продаж, мобильные приложения и веб-сайт». Также отменены до 31 декабря рейсы из и в белорусскую столицу Минск.