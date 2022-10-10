Новый год в Египте или Турции: названы лучшие заграничные отели для празднования

В этом году путешествовать стало еще сложнее. Россиянам стало проблематично добраться до отдаленных стран, так как Европа закрыла небо для отечественных самолетов. Однако отдых на курортах продолжает быть востребованным. Можно отдохнуть на горнолыжных курортах или отправиться на море в более чем 20 стран.
Многие россияне уже рассматривают варианты не только для отдыха на ноябрьские праздники, но и планируют поездки на Новый год. В ANEX Tour назвали лучшие отели Турции, Египта и ОАЭ для празднования Нового года и отдыха на каникулах.
Представители туроператора отметили, что одним из самых привлекательных вариантов для проведения новогодних праздников остается Турция, поскольку на витринах магазинов и в гостиницах все украшено, а в большей части отелей уже готовят специальную развлекательную программу для туристов.
Новогодние программы с концертами известных исполнителей россиянам, собирающимся отдохнуть в Турции, предложила сеть отелей Rixos, а также пятизвездочные NG Phaselis Bay, Adalya Elite Lara, Cullinan Belek и Titanic Deluxe Belek.
Обойдется недельный отдых в приличную сумму: от 205 тысяч рублей за двоих с вылетом 30 декабря.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Эксперты также предлагают обратить внимание на отели в Шарм-эль-Шейхе и Хургаде. Речь, в частности, идет о Rixos Premium Magawish Suites & Villas, Rixos Sharm El Sheikh Adult Only, Rixos Premium Seagate Sharm, Movenpick Resort Sharm El Sheikh, Novotel Palm Sharm El Sheikh и Seagull Beach Resort Hurghada.
Тут стоимость немного ниже, примерно за 181 тысячу рублей на двоих на семь ночей. Вылет запланирован на 31 декабря из Москвы.
С настоящим размахом можно встретить 2023 год в Объединенных Арабских Эмиратах. Туристы смогут посмотреть салют мирового масштаба, входящий по количеству залпов в Книгу рекордов Гиннесса.
Развлекательные программы готовят в Rixos Bab Al Bahr Ras Al Khaimah и Atlantis The Palm. Также эксперты упомянули отели Stella Di Mare Dubai Marina и Riu Hotel Dubai. За семидневный тур с размещением в рекомендуемых отелях с трехразовым питанием россиянам придется заплатить минимум 319 тысяч рублей за двоих. Вылет из Москвы назначен на 29 декабря, пишет Lenta.