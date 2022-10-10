Новый год в Египте или Турции: названы лучшие заграничные отели для празднования

Представители туроператора отметили, что одним из самых привлекательных вариантов для проведения новогодних праздников остается Турция, поскольку на витринах магазинов и в гостиницах все украшено, а в большей части отелей уже готовят специальную развлекательную программу для туристов.

Новогодние программы с концертами известных исполнителей россиянам, собирающимся отдохнуть в Турции, предложила сеть отелей Rixos, а также пятизвездочные NG Phaselis Bay, Adalya Elite Lara, Cullinan Belek и Titanic Deluxe Belek.

Обойдется недельный отдых в приличную сумму: от 205 тысяч рублей за двоих с вылетом 30 декабря.

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Эксперты также предлагают обратить внимание на отели в Шарм-эль-Шейхе и Хургаде. Речь, в частности, идет о Rixos Premium Magawish Suites & Villas, Rixos Sharm El Sheikh Adult Only, Rixos Premium Seagate Sharm, Movenpick Resort Sharm El Sheikh, Novotel Palm Sharm El Sheikh и Seagull Beach Resort Hurghada.

Тут стоимость немного ниже, примерно за 181 тысячу рублей на двоих на семь ночей. Вылет запланирован на 31 декабря из Москвы.

С настоящим размахом можно встретить 2023 год в Объединенных Арабских Эмиратах. Туристы смогут посмотреть салют мирового масштаба, входящий по количеству залпов в Книгу рекордов Гиннесса.

Развлекательные программы готовят в Rixos Bab Al Bahr Ras Al Khaimah и Atlantis The Palm. Также эксперты упомянули отели Stella Di Mare Dubai Marina и Riu Hotel Dubai. За семидневный тур с размещением в рекомендуемых отелях с трехразовым питанием россиянам придется заплатить минимум 319 тысяч рублей за двоих. Вылет из Москвы назначен на 29 декабря, пишет Lenta.