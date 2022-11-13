Запланируй отпуск заранее! Туры в Турцию продают со скидками до 40 процентов

В последнее время россиянам особенно сложно путешествовать и планировать поездки в дальние страны. Так как Евросоюз закрыл небо для отечественных самолетов, то без пересадок добраться можно лишь в небольшое количество стран. При этом туроператоры выделили пять стран, куда можно отправиться на Новый год.
Также для любителей активного отдыха есть и бюджетные безвизовые страны с хорошими горными склонами. Но туроператоры сообщают, что уже можно планировать отдых на лето 2023 года, так как появились туры на это время с большими скидками.
Путевки на будущее лето российские туроператоры начали продавать со скидками от 20 до 40 процентов. Можно попасть на турецкие курорты.
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В Анталью турпакеты доступны с отправлением из Москвы, Казани, Санкт-Петербурга, Перми, Челябинска, Калининграда, Тюмени, Сургута, Омска, Уфы и Самары. А вот в Даламан и Бодрум предлагаются к бронированию путевки с вылетом из Москвы, Казани и Санкт-Петербурга.
К слову, стоимость недельного отдыха в пятизвездочном отеле Турции с вылетом из Москвы стартует от 115 тысяч рублей на двоих.
Для бронирования на лето уже доступны путевки в Египет, ОАЭ, Таиланд, Мальдивы, Индонезию, Маврикий, Сейшелы, а также на Алтай, Сахалин, Камчатку, в Карелию и Дагестан, сообщают «РИА Новости».