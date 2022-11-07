Путевка от 25 тысяч рублей: самые бюджетные безвизовые страны для горнолыжного отдыха

Отправится в горы можно не только в Сочи, но и в страны ближнего зарубежья, среди которых — Армения, Азербайджан, Грузия, Казахстан, Киргизия и Узбекистан.

«Ни в одну из этих стран российским туристам не требуется виза, а в Армению, Казахстан и Киргизию и вовсе можно въехать по общегражданскому паспорту РФ. Еще одной важной особенностью является прямой недолгий перелет почти до всех этих стран. С пересадкой придется лететь только в Грузию», — отметили в АТОР.

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Выгоднее отправиться на курорт Гудаури в Грузии, где горнолыжный сезон длится с ноября по май. Стоимость недельных новогодних туров без перелета стартует от 25 тысяч рублей на человека. А вот путевка в Цахкадзор в Армении уже дороже от 46,5 тысячи рублей на одного. В сумму входит перелет и проживание в трехзвездочной гостинице на семь ночей с 29 декабря.

Также есть туры в Шахдаг в Азербайджане и в Каракол в Киргизии — отдых будет стоить 50 и 60 тысяч рублей соответственно. Самыми дорогими оказались туры в Узбекистан на курорт Амирсой — стоимость с перелетом после Нового года составляет от 191,5 тысячи рублей на человека, пишет Lenta.