Путевка от 25 тысяч рублей: самые бюджетные безвизовые страны для горнолыжного отдыха

В этом году многие страны отметили ограничения, которые были введены из-за пандемии. Однако попасть за океан стало сложнее, так как Европа закрыла небо для отечественных самолетов. А этой осенью появились новые правила по оформлению шенгенской визы.
А недавно эксперты рассказали, что в будущем году изменятся некоторые правила по оформлению загранпаспорта. Можно упустить 50% скидку.
Грядут новогодние каникулы. Это значит, что скоро начнется горнолыжный курорт. Эксперты Ассоциации туроператоров России (АТОР) назвали самые бюджетные безвизовые страны для зимнего горнолыжного отдыха.
Отправится в горы можно не только в Сочи, но и в страны ближнего зарубежья, среди которых — Армения, Азербайджан, Грузия, Казахстан, Киргизия и Узбекистан.
«Ни в одну из этих стран российским туристам не требуется виза, а в Армению, Казахстан и Киргизию и вовсе можно въехать по общегражданскому паспорту РФ. Еще одной важной особенностью является прямой недолгий перелет почти до всех этих стран. С пересадкой придется лететь только в Грузию», — отметили в АТОР.
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Выгоднее отправиться на курорт Гудаури в Грузии, где горнолыжный сезон длится с ноября по май. Стоимость недельных новогодних туров без перелета стартует от 25 тысяч рублей на человека. А вот путевка в Цахкадзор в Армении уже дороже от 46,5 тысячи рублей на одного. В сумму входит перелет и проживание в трехзвездочной гостинице на семь ночей с 29 декабря.
Также есть туры в Шахдаг в Азербайджане и в Каракол в Киргизии — отдых будет стоить 50 и 60 тысяч рублей соответственно. Самыми дорогими оказались туры в Узбекистан на курорт Амирсой — стоимость с перелетом после Нового года составляет от 191,5 тысячи рублей на человека, пишет Lenta.