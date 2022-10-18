Отдых «все включено»: пять стран, куда россияне рванут на Новый год

Активнее всего на Новый год продаются туры в Турцию. Отдых «все включено» в Анталье с 29 декабря по 4 января обойдется двум туристам в 130,7 тысячи рублей. Кроме того, в лидеры по бронированиям вышли ОАЭ — у ряда туроператоров.

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Это направление оказалось самым востребованным на период новогодних каникул. Минимальная стоимость путевки в трехзвездочный отель на двоих начинается от 131,2 тысячи рублей.

Также россияне захотели отправиться в Египет — самый бюджетный вариант обойдется от 106,5 тысячи рублей на двоих. Следом в пятерке самых популярных стран идут Таиланд и Мальдивы: так, провести Новый год на азиатских курортах будет стоить от 240,7 тысячи рублей, а на любимых островах состоятельных туристов — минимум от 260,8 тысячи рублей, сообщили специалисты Ассоциации туроператоров России (АТОР).