Отдых «все включено»: пять стран, куда россияне рванут на Новый год

Несмотря на то, что Евросоюз закрыл небо для отечественных самолетов, многие россияне продолжают путешествовать. И если в сентябре цены на авиабилеты подскочили после объявления о частичной мобилизации, то недавно все вернулось в норму. Стоимость авиабилетов даже в курортные страны упала в 30 раз.
Примечательно, что недавно Эстония, Латвия, Литва, Польша, а также Чехия закрыли свои границы для россиян. А вот отдых в Египте подешевел.
Не удивительно, что эта страна оказалась в пятерке государств, куда многие туристы собрались на Новый год.
Активнее всего на Новый год продаются туры в Турцию. Отдых «все включено» в Анталье с 29 декабря по 4 января обойдется двум туристам в 130,7 тысячи рублей. Кроме того, в лидеры по бронированиям вышли ОАЭ — у ряда туроператоров.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Это направление оказалось самым востребованным на период новогодних каникул. Минимальная стоимость путевки в трехзвездочный отель на двоих начинается от 131,2 тысячи рублей.
Также россияне захотели отправиться в Египет — самый бюджетный вариант обойдется от 106,5 тысячи рублей на двоих. Следом в пятерке самых популярных стран идут Таиланд и Мальдивы: так, провести Новый год на азиатских курортах будет стоить от 240,7 тысячи рублей, а на любимых островах состоятельных туристов — минимум от 260,8 тысячи рублей, сообщили специалисты Ассоциации туроператоров России (АТОР).