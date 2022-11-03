Лучше успеть: россиянам объяснили новые правила оформления загранпаспортов с 2023 года

Эксперт объяснил, что при подаче документов на загранпаспорт онлайн с учетом скидки госпошлина составляет 3,5 тысячи рублей, а не пять тысяч, как при физическом присутствии в паспортно-визовых подразделениях.

«Так что тем гражданам, у кого срок действия загранпаспорта подходит к концу, есть смысл заняться онлайн-оформлением до Нового года, — отметил юрист. — Так можно сэкономить».

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Юрист уточнил новые правила уплаты госпошлины, согласно которым за оформление нового документа взамен утраченного или пришедшего в негодность больше не нужно платить. Также от уплаты сбора освобождены граждане, пострадавшие в чрезвычайных ситуациях, пишет «Прайм».

Напомним, также в России подготавливаются к запуску системы электронных виз к концу года.