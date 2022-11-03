Лучше успеть: россиянам объяснили новые правила оформления загранпаспортов с 2023 года

В России многие граждане продолжают ездить за границу. Однако добраться до некоторых стран стало сложно. Закрытое небо над Европой препятствует многим перелетам. А недавно некоторые страны ЕС закрыли границы. А вот Кипр решил ввести сбор за оформление визы.
На этот раз заслуженный юрист России Иван Соловьев предупредил, что в следующем году изменятся правила оформления загранпаспорта. У россиян пока еще есть возможность оформить загранпаспорт на портале «Госуслуг» со скидкой в 1,5 тысячи рублей.
Эксперт объяснил, что при подаче документов на загранпаспорт онлайн с учетом скидки госпошлина составляет 3,5 тысячи рублей, а не пять тысяч, как при физическом присутствии в паспортно-визовых подразделениях.
«Так что тем гражданам, у кого срок действия загранпаспорта подходит к концу, есть смысл заняться онлайн-оформлением до Нового года, — отметил юрист. — Так можно сэкономить».
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Юрист уточнил новые правила уплаты госпошлины, согласно которым за оформление нового документа взамен утраченного или пришедшего в негодность больше не нужно платить. Также от уплаты сбора освобождены граждане, пострадавшие в чрезвычайных ситуациях, пишет «Прайм».
Напомним, также в России подготавливаются к запуску системы электронных виз к концу года.