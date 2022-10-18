Теперь и счета проверят: Германия снова усложнила россиянам получение виз

Отмечается, что российские туристы, желающие попасть в Германию, должны подтвердить, что на время пребывания на территории государств-членов Шенгенского соглашения у них будет достаточно денег на жизнь.

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