Теперь и счета проверят: Германия снова усложнила россиянам получение виз

В последнее время туристам из России сложнее путешествовать. Сначала Евросоюз закрыл небо для отечественных самолетов, поэтому во многие страны теперь можно попасть только с пересадками. А вот недавно власти Эстонии, Латвии, Литвы и Польши предпочли закрыть свои границы. Получение шенгена россиянам усложнили.
В октябре сообщалось, что Германия, Словения и Мальта будут выдавать шенгенские визы только обладателям европейской страховки. А теперь для получения немецкой визы гражданам России необходимо подавать выписку из поддающегося проверке банка, работающего в странах-участницах Европейского союза (ЕС). Об этом говорится на сайте VisaMetric.
Отмечается, что российские туристы, желающие попасть в Германию, должны подтвердить, что на время пребывания на территории государств-членов Шенгенского соглашения у них будет достаточно денег на жизнь.
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От заявителей начали требовать соответствующие выписки из банка за последние три месяца. Подобные требования раньше были при получении американской визы, но они были лишь рекомендацией. При предоставлении выписки из любого банка просто шансы на получение визы увеличивались.
«К рассмотрению могут быть приняты только актуальные выписки, выданные на имя заявителя из поддающегося проверке банка, действующего в странах-членах ЕС», — говорится на сайте.