С 1 декабря станут платными: власти Кипра изменят правила получения визы для россиян

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Плата за оформление кипрской визы для взрослых граждан составит 80 евро, для детей с 6 до 12 лет — 40 евро. В настоящее время национальная виза Кипра оформляется для российских граждан бесплатно.

Более того, с 1 декабря сбор за оформление кипрских виз любой категории для граждан Армении, Азербайджана, Белоруссии, Грузии и Украины (паспорта старого образца) составит 35 евро, а для граждан Казахстана — 80 евро об этом пишет Ассоциация туроператоров России (АТОР).