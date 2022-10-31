С 1 декабря станут платными: власти Кипра изменят правила получения визы для россиян

В этом году россиянам стало еще труднее путешествовать. Примечательно, что сначала Евросоюз закрыл небо для отечественных самолетов, поэтому во многие страны теперь попасть можно только с пересадками. А вот недавно власти Эстонии, Латвии, Литвы и Польши предпочли закрыть свои границы. Получение шенгена россиянам усложнили. Одной из первых правила поменяла Германия.
И пока список стран, которые для россиян меняют правила для въезда, только пополняются. На этот раз власти Кипра решили пересмотреть правила и внести изменения. Уже с 1 декабря для россиян визы станут платным.
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Плата за оформление кипрской визы для взрослых граждан составит 80 евро, для детей с 6 до 12 лет — 40 евро. В настоящее время национальная виза Кипра оформляется для российских граждан бесплатно.
Более того, с 1 декабря сбор за оформление кипрских виз любой категории для граждан Армении, Азербайджана, Белоруссии, Грузии и Украины (паспорта старого образца) составит 35 евро, а для граждан Казахстана — 80 евро об этом пишет Ассоциация туроператоров России (АТОР).