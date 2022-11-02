Путешественники обрадуются: в России готовятся к запуску системы электронных виз к концу года

В МИД России заявили, что к концу 2022 года будут подготовлены предложения по запуску системы электронных виз и завершены соответствующие технические работы.

Заместитель главы ведомства Евгений Иванов рассказал, что МИД представит предложения о запуске системы оформления единых электронных виз с сохранением полного перечня из 52 иностранных государств, гражданам которых оформляются такие документы, и полного перечня из 92 пунктов пропуска через государственную границу России, через которые иностранные путешественники могут въезжать в страну.