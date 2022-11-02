Путешественники обрадуются: в России готовятся к запуску системы электронных виз к концу года

В этом году жителям России путешествовать стало сложнее. Многие страны закрыли свои границы. Также осенью были сильно большие цены на билеты в соседние страны, но к октябрю ситуация вернулась в норму. Однако не так давно Европа усложнила получение шенгенских виз гражданам России. Теперь это занимает больше времени. Даже Кипр изменил правила, введя сбор за оформление визы
В МИД России заявили, что к концу 2022 года будут подготовлены предложения по запуску системы электронных виз и завершены соответствующие технические работы.
Заместитель главы ведомства Евгений Иванов рассказал, что МИД представит предложения о запуске системы оформления единых электронных виз с сохранением полного перечня из 52 иностранных государств, гражданам которых оформляются такие документы, и полного перечня из 92 пунктов пропуска через государственную границу России, через которые иностранные путешественники могут въезжать в страну.
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Он также уточнил, что анализ первых результатов работы системы позволит рассмотреть возможные варианты перераспределения рабочей нагрузки среди сотрудников загранучреждений и оптимизации штатного расписания консульств.
Отмечается, что оформление единых электронных виз было приостановлено в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Запуск системы должен был состояться 1 января 2021 года, пишут «РИА Новости»