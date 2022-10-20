Почти 15 тысяч человек нашли работу: произошло резкое снижение безработицы в Москве и Подмосковье

Численность москвичей, снятых с регистрационного учета в связи с трудоустройством, в сентябре составила 9,1 тыс. человек.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Численность нетрудоустроенных жителей Подмосковья на конец сентября составила 21,9 тыс. человек (из них 16% – граждане предпенсионного возраста). Это в 2,1 раза меньше прошлогодних данных. В два раза уменьшилось число граждан, состоящих на регистрационном учете с целью поиска работы: в этом году таковых зафиксировано 25,6 тыс. человек. На конец сентября 2022 года 4,7 тыс.человек нашли работу и снялись с учета, пишет МК.

Напомним, что недавно были названы профессии, за которые платят больше всего. В топе списка оказались нефтянники.