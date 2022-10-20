Почти 15 тысяч человек нашли работу: произошло резкое снижение безработицы в Москве и Подмосковье

В последнее время экономика становится очень нестабильной. Многие товары дорожают, включая рис. Однако неожиданно ситуация с безработицей стала лучше. Эксперты выяснили, что в Москве и Подмосковье число нетрудоустроенных граждан за год уменьшилось на 12,9 %, а в области — больше чем в два раза.
На конец сентября 2022 года численность безработных москвичей составила 32,4 тыс. человек, из них 15,2% — люди предпенсионного возраста. По данным Департамента труда и соцзащиты населения на регистрационном учете с целью поиска работы состояли 56,1 тыс. москвичей, что на 4,4 % меньше, чем за аналогичный период 2021 года.
Численность москвичей, снятых с регистрационного учета в связи с трудоустройством, в сентябре составила 9,1 тыс. человек.
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Численность нетрудоустроенных жителей Подмосковья на конец сентября составила 21,9 тыс. человек (из них 16% – граждане предпенсионного возраста). Это в 2,1 раза меньше прошлогодних данных. В два раза уменьшилось число граждан, состоящих на регистрационном учете с целью поиска работы: в этом году таковых зафиксировано 25,6 тыс. человек. На конец сентября 2022 года 4,7 тыс.человек нашли работу и снялись с учета, пишет МК.
Напомним, что недавно были названы профессии, за которые платят больше всего. В топе списка оказались нефтянники.