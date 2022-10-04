Гречка будет дешеветь, а рис – дорожать: эксперты рассказали об аномалии цен на популярные крупы

В этом году многие товары продали с прилавков. Недавно появилась информация, что в Россию могут перестатьзавозить бананы. Также могут возникнуть проблемы с ввозом чая и кофе. Многие россияне поражены тому, что как быстро дорожает все, даже услуги ЖКХ.
Президент Зернового союза России Аркадий Злочевский, в осенне-зимний период гречка и рис поменяется местами. Гречка несколько раз дорожала начиная с 2009 года. А теперь, по словам экспертов, эта крупа будет дешеветь, а вот рис подорожает.
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С 1 июля до конца года Россия закрыла экспорт риса. Пока цены держат планку: 900-граммовый пакет риса от 125 рублей до 230. А гречки с такой же фасовкой – 140-165 рублей. Эксперты уверены, что рис должен быть дороже гречки.
Дело в том, что на нашей земле выращивают только круглозерный рис, а длиннозерный импортный. В этом году у стран-импортеров тоже случился неурожай. По озвученному Зерновым союзом прогнозу, рис может повыситься в цене на 10%, пишет издание «МК».