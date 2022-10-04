Гречка будет дешеветь, а рис – дорожать: эксперты рассказали об аномалии цен на популярные крупы

Президент Зернового союза России Аркадий Злочевский, в осенне-зимний период гречка и рис поменяется местами. Гречка несколько раз дорожала начиная с 2009 года. А теперь, по словам экспертов, эта крупа будет дешеветь, а вот рис подорожает.

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