Больше полумиллиона рублей в месяц: стало известно, за какую работу в России много платят

В последнее время экономика нестабильна. Однако недавно эксперты сообщили, когда будет проиндексирована пенсия. С 26 октября на карты «Мир» будут зачисляться пять выплат для рядя категорий граждан. В России также непростая ситуация на рынке труда. Из-за частичной мобилизации есть нехватка кадров.
Аудиторско-консалтинговая сеть FinExpertiza рассказала, за какую работу больше всего платят в России. Оказалось, что теперь высокооплачиваемые не только космонавты, которыми многие мечтали стать в детстве, а нефтяники.
Они зарабатывают в среднем 175 тысяч рублей. Следом идут менеджеры и консультанты по вопросам управления (155 тысяч) и представители авиационной отрасли (154 тысячи рублей). Интересно, что в десятку самых высокооплачиваемых профессий попали также работники табачной промышленности и ученые-исследователи.
Самыми низкооплачиваемыми в России оказались производители одежды (26,5 тысяч рублей в среднем). Недалеко ушли по доходам сотрудники сферы образования и ресторанного бизнеса (чуть больше 32 тысяч).
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Однако эксперты предупредили, что это все средние показатели по стране. Так, в Башкирии нефтяники зарабатывают в среднем 728 тысяч рублей в месяц, пишет kp.ru.
Также у многих упали зарплаты, а кто-то остался в плюсе. По данным на июль, средний доход россиянина за последние 12 месяцев увеличился на 12,7%. Доходы не угнались за ценами: инфляция за тот же период составила 15,1%.
Больше всех выросли зарплаты в сфере водного транспорта (+61%), производстве нефтепродуктов (+40%) и в туризме (+34%). Упали заработки только в трех сферах: производстве автомобилей (-7%) персональных услугах (-2,2%), а также добыче нефти и газа (-0,9%);