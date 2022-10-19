Больше полумиллиона рублей в месяц: стало известно, за какую работу в России много платят

Самыми низкооплачиваемыми в России оказались производители одежды (26,5 тысяч рублей в среднем). Недалеко ушли по доходам сотрудники сферы образования и ресторанного бизнеса (чуть больше 32 тысяч).

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Однако эксперты предупредили, что это все средние показатели по стране. Так, в Башкирии нефтяники зарабатывают в среднем 728 тысяч рублей в месяц, пишет kp.ru.

Также у многих упали зарплаты, а кто-то остался в плюсе. По данным на июль, средний доход россиянина за последние 12 месяцев увеличился на 12,7%. Доходы не угнались за ценами: инфляция за тот же период составила 15,1%.

Больше всех выросли зарплаты в сфере водного транспорта (+61%), производстве нефтепродуктов (+40%) и в туризме (+34%). Упали заработки только в трех сферах: производстве автомобилей (-7%) персональных услугах (-2,2%), а также добыче нефти и газа (-0,9%);