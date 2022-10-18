Это касается каждого: с 26 октября на карты «Мир» будут зачисляться пять выплат

В России каждый год проходит индексация пенсии. Недавно эксперты рассказали, какой станет пенсия неработающих россиян. А уже с 1 января для семей с детьми и беременных женщин вводят универсальное пособие. Однако теперь стало известно, что скоро произойдут изменения правил начисления ряда пособий.
Уже с 26 октября 2022 года в России расширится спектр пособий и выплат, производимых исключительно на карты отечественной платежной системы «Мир».
Примечательно, что на карту будут зачисляться пять выплат, которые утвердил кабмин, а именно государственная социальная помощь, субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, компенсации расходов на оплаты жилых помещений и коммунальных услуг, а также ежегодные денежные выплаты лицам, награжденным знаком «Почетного донора России».
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Доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Ермилова пояснила, что «Мир» является основной платежной системой, поэтому подобные выплаты перечисляются именно через карты этой системы.
Но она не стала утаивать, что есть возможность получать их без привязки к карте. По ее словам, гражданин может открыть счет, к которому не привязана какая-либо карта, например, накопительный, и на этот счет можно будет зачислять любые выплаты. Ермилова заключила, что в этом случае карта «Мир» не потребуется, пишет «Прайм».