Это касается каждого: с 26 октября на карты «Мир» будут зачисляться пять выплат

Уже с 26 октября 2022 года в России расширится спектр пособий и выплат, производимых исключительно на карты отечественной платежной системы «Мир».

Примечательно, что на карту будут зачисляться пять выплат, которые утвердил кабмин, а именно государственная социальная помощь, субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, компенсации расходов на оплаты жилых помещений и коммунальных услуг, а также ежегодные денежные выплаты лицам, награжденным знаком «Почетного донора России».

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