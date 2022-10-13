Проиндексируют выше инфляции: какой станет пенсия неработающих россиян

В России продолжают дорожать многие товары, включая овощи и крупы. Но государство старается заботиться о пенсионерах, которых в стране больше 40 миллионов человек. Недавно стало известно, что минимальный размер пенсии с московской доплатой вырастет в 2023 году до 23 313 рублей. А теперь замглавы Минтруда Андрей Пудов пояснил, какой будет пенсия у неработающих пенсионеров.
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По его словам, пенсии неработающих граждан проиндексируют в следующем году выше уровня инфляции.
«Совокупная индексация… превысит инфляцию на 2,6 процентных пункта», — заявил он, выступая в Госдуме.
Пудов отметил, что сформированные расходы бюджета ПФР позволяют произвести повышение страховых выплат неработающим пенсионерам в 2023 и 2024 годах в среднем на одну тысячу рублей.