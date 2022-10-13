Проиндексируют выше инфляции: какой станет пенсия неработающих россиян

В России продолжают дорожать многие товары, включая овощи и крупы. Но государство старается заботиться о пенсионерах, которых в стране больше 40 миллионов человек. Недавно стало известно, что минимальный размер пенсии с московской доплатой вырастет в 2023 году до 23 313 рублей. А теперь замглавы Минтруда Андрей Пудов пояснил, какой будет пенсия у неработающих пенсионеров.