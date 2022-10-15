Уже с 1 января: для семей с детьми и беременных женщин вводят универсальное пособие

В России с каждым годом выплачивается все больше пособий. Недавно стало известно, какой станет пенсия у неработающих россиян. А вот минимальный размер пенсии с московской доплатой вырастет в 2023 году. Но теперь появился новый законопроект, который Госдума примет в первом чтении на следующей неделе. Он касается семей с детьми и беременных женщин.
Примечательно, что в Москве, которая сама полностью финансирует пособия на детей, общероссийские правила действовать не будут. С 1 января в России появится универсальное пособие для нуждающихся семей с детьми в возрасте до 17 лет и беременных женщин.
Отмечается, что универсальное единое пособие заменит собой сразу несколько нынешних выплат малоимущим: ежемесячное пособие женщинам, вставшим на учет в женской консультации в ранние сроки беременности; пособие по уходу за ребенком неработающим гражданам; ежемесячную выплату в связи с рождением или усыновлением ребенка до достижения им возраста 3 лет; ежемесячную денежную выплату на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет; и ежемесячную денежную выплату на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет.
Право на универсальное пособие возникнет, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает величину прожиточного минимума на душу населения в субъекте РФ по месту жительства (месту пребывания) или фактического проживания членов семьи.
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Учитывается также наличие движимого и недвижимого имущества, и выясняются причины полного отсутствия у семьи доходов, если это имеет место.
Размер пособия будет зависеть от размера дефицита дохода семьи и составит 50%, 75% или 100% регионального прожиточного минимума для детей, или 50%, 75% или 100% регионального прожиточного минимума трудоспособного населения – для беременных.
Сейчас размер ежемесячного пособия женщине, вставшей на учет в ранние сроки беременности, в любом случае составляет 50% регионального прожиточного минимума. В среднем по регионам прожиточный минимум трудоспособного населения – 15 тысяч рублей в месяц, пишет «МК».