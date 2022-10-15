Уже с 1 января: для семей с детьми и беременных женщин вводят универсальное пособие

Отмечается, что универсальное единое пособие заменит собой сразу несколько нынешних выплат малоимущим: ежемесячное пособие женщинам, вставшим на учет в женской консультации в ранние сроки беременности; пособие по уходу за ребенком неработающим гражданам; ежемесячную выплату в связи с рождением или усыновлением ребенка до достижения им возраста 3 лет; ежемесячную денежную выплату на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет; и ежемесячную денежную выплату на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет.

Право на универсальное пособие возникнет, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает величину прожиточного минимума на душу населения в субъекте РФ по месту жительства (месту пребывания) или фактического проживания членов семьи.

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