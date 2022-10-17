В Стамбул за 20 тысяч рублей: стоимость авиабилетов даже в курортные страны упала в 30 раз

В последнее время туристам из России сложно путешествовать. Количество стран, куда можно попасть, сокращается. Власти Эстонии, Латвии, Литвы и Польши предпочли закрыть свои границы. А недавно после объявления о частично мобилизации подскочили цены на авиабилеты. Но теперь произошел резкий спад. Стоимость отдыха в Египте снизилась в два раза.
Примечательно, что стоимость авиабилетов в страны бывшего СССР упала в 30 раз. Эксперты отмечают, что цена на авиабилеты за рубеж вернулись к докризисным значениям — в зависимости от направления стоимость снизилась в 3-30 раз.
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Так если 26 сентября из Москвы в Ереван можно было улететь за 380 тысяч рублей в одну сторону, то 26 октября перелет уже обойдется в 30 раз дешевле — рейс из столицы с пересадкой в Сочи будет стоить от 12 тысяч рублей.
Стоимость билетов в Ташкент упала с 322 тысяч рублей до 18,6 тысячи рублей, в Алматы теперь можно улететь за 19,6 тысячи рублей вместо 64 тысяч рублей.
Перелет в Тбилиси с одной пересадкой 26 октября обойдется за 22,4 тысячи рублей, тогда как 26 сентября доступный вариант начинался от 179 тысяч рублей (с двумя стыковками), сообщили специалисты Ассоциации туроператоров России (АТОР).