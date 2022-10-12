Получат более двух миллионов человек: минимальный размер пенсии с московской доплатой вырастет в 2023 году

Ожидается, что московскую доплату получат более двух миллионов пенсионеров.

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Кроме того, из проекта следует, что социальные расходы составят половину бюджета Москвы на плановый период, или 2,1 триллиона рублей. В эту категорию входят расходы на соцподдержку, здравоохранение, образование, культуру и спорт.

Расходы бюджета на столичное здравоохранение в 2023 году составят 530,5 миллиард рублей, с учетом средств ОМС — 899,4 миллиарда рублей, пишет «Прайм».