Получат более двух миллионов человек: минимальный размер пенсии с московской доплатой вырастет в 2023 году

В России продолжают дорожать многие товары. Недавно повысились цены на огурцы, а эксперты прогнозируют, что могут подскочить цены и на помидоры. Однако пенсионерам проводят индексацию пенсии. Увеличить выплаты в некоторых случаях можно даже не работая. А также минимальный размер пенсии с московской доплатой вырастет в следующем году.
Минимальный размер пенсии с московской доплатой вырастет в следующем году до 23 313 рублей. Это следует из проекта городского бюджета на 2023–2025 годы. Ранее пособие составляло 21 193 рубля.
Ожидается, что московскую доплату получат более двух миллионов пенсионеров.
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Кроме того, из проекта следует, что социальные расходы составят половину бюджета Москвы на плановый период, или 2,1 триллиона рублей. В эту категорию входят расходы на соцподдержку, здравоохранение, образование, культуру и спорт.
Расходы бюджета на столичное здравоохранение в 2023 году составят 530,5 миллиард рублей, с учетом средств ОМС — 899,4 миллиарда рублей, пишет «Прайм».