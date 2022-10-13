Вот и все: IKEA уволила 10 тысяч сотрудников в России

В этом году из России ушли многие бренды. А недавно стало известно, что H&M намерен закрыть свои магазины в концу года. А вот IKEA взяла паузу после онлайн-распродажи, которая прошла летом. Следом компания ООО «Икеа дом», управлявшая сетью магазинов IKEA в России, начала процесс ликвидации юридического лица.
13 октября стало известно о массовом увольнении в IKEA в России. Свои рабочие места уже потеряли около 10 тысяч из 12 тысяч сотрудников.
Шведский мебельный гигант сумел нарастить продажи на шесть процентов за год в денежном выражении, добавил генеральный директор холдинга Inter Ikea Джон Абрахамссон Ринг. При этом год он назвал сложным.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
«Продажи в денежном выражении выросли, но объемы продаж не выросли. Кроме того, из-за сложностей с цепочками поставок было трудно сохранять полки в магазинах IKEA полными. Нам пришлось поднять цены во всей IKEA», — сказал Ринг.
Он объяснил, что операционная деятельность компании стала менее успешной из-за ограничений поставок, особенно из Азии, а также роста цен на сырье и ситуации в России, об этом пишет французское агентство AFP.