Вот и все: IKEA уволила 10 тысяч сотрудников в России

13 октября стало известно о массовом увольнении в IKEA в России. Свои рабочие места уже потеряли около 10 тысяч из 12 тысяч сотрудников.

Шведский мебельный гигант сумел нарастить продажи на шесть процентов за год в денежном выражении, добавил генеральный директор холдинга Inter Ikea Джон Абрахамссон Ринг. При этом год он назвал сложным.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».