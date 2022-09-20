H&M уже в октябре начнет закрывать магазины в России

В этом году многие зарубежные бренды покинули Россию. Закрыли магазины одежды Zara, но недавно стало известно, что эти магазины могут снова открыть под новым брендом. Мебельный магазин IKEA пока не собирается возвращаться. А вот магазины H&M не так давно открыли, но оказалось, что ненадолго.
По некоторым данным, сотрудники H&M перестанут обслуживать покупателей с 30 ноября 2022 года. Пока магазины с одеждой и товарами для дома продолжают работать. Однако появилась информация, что некоторые магазины закроют уже в октябре.
Компания H&M планирует постепенно уходить с российского рынка, начав с закрытия 20 магазинов в городах Сибири и на Дальнем Востоке до конца октября.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Параллельно с этим ритейлер начнет закрывать наиболее нерентабельные магазины в Центральной России.
Эксперты отмечают, что смена арендаторов для торговых центров за Уралом может занять год. Сроки зависят от того, как арендодатели договорятся с брендом по размеру штрафных санкций за разрыв договоров аренды. Уточняется, что H&M уже договорилась с некоторыми торговыми точками, что освободит помещения к ноябрю, пишет «Коммерсантъ».