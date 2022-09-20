H&M уже в октябре начнет закрывать магазины в России

Компания H&M планирует постепенно уходить с российского рынка, начав с закрытия 20 магазинов в городах Сибири и на Дальнем Востоке до конца октября.

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Параллельно с этим ритейлер начнет закрывать наиболее нерентабельные магазины в Центральной России.

Эксперты отмечают, что смена арендаторов для торговых центров за Уралом может занять год. Сроки зависят от того, как арендодатели договорятся с брендом по размеру штрафных санкций за разрыв договоров аренды. Уточняется, что H&M уже договорилась с некоторыми торговыми точками, что освободит помещения к ноябрю, пишет «Коммерсантъ».