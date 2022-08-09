Где отдохнуть за 50 тысяч рублей: эксперты раскрыли россиянам варианты отдыха за границей

Путешественники негодуют, так как отправиться в дальние страны стало особенно проблематично. Отдохнуть с семьей на море теперь стало удовольствием не из дешевых.
Еще в середине лета цены на авиатопливо выросли, а следом начался рост цен на билеты. Даже в Турцию отправиться смогли не все желающие. А получить шенгенскую визу россиянам стало сложно в некоторые страны.
В результате опроса выяснилось, что 35% россиян готовы выделить на отпуск за рубежом до 50 тысяч рублей. А на поездку по России они готовы потратить еще меньше — до 10 тысяч рублей. Однако эксперты оценили варианты отдыха и пришли к выводу, что такой суммы будет мало.
В августе на неделю на двоих средний чек на отдых в Турции составляет 150-250 тысяч рублей. Это варианты с перелетом, трансфером, питанием. Стоимость большая только из-за дороговизны перелета.
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Тур в Египет на двоих на неделю можно найти за 120-140 тысяч рублей на двоих. Средний чек на двоих в ОАЭ — 350 тысяч рублей. Получается, в эти страны сейчас не получится найти тур на человека за 50 тысяч рублей.
Эксперты рекомендуют обратить внимание на Армению, Грузию, Узбекистан. Там можно отдохнуть подешевле. Однако профессор кафедры менеджмента и сервиса РАНХиГС, эксперт по туризму Галина Дехтярь отметила, что практически нет стран, где можно отдохнуть за 50 тысяч рублей.
«Можно поехать за эти деньги в Абхазию, но билеты до Сочи уже вряд ли удастся достать», — призналась она, пишет «МК».