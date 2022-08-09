Где отдохнуть за 50 тысяч рублей: эксперты раскрыли россиянам варианты отдыха за границей

Россияне рассказали, сколько готовы потратить на отдых за рубежом. Однако на такую сумму даже до Сочи добраться проблематично.
Курорт

Фото: Global Look Press

Путешественники негодуют, так как отправиться в дальние страны стало особенно проблематично. Отдохнуть с семьей на море теперь стало удовольствием не из дешевых.

Еще в середине лета цены на авиатопливо выросли, а следом начался рост цен на билеты. Даже в Турцию отправиться смогли не все желающие. А получить шенгенскую визу россиянам стало сложно в некоторые страны.

В результате опроса выяснилось, что 35% россиян готовы выделить на отпуск за рубежом до 50 тысяч рублей. А на поездку по России они готовы потратить  еще меньше — до 10 тысяч рублей. Однако эксперты оценили варианты отдыха и пришли к выводу, что такой суммы будет мало.

В августе на неделю на двоих средний чек на отдых в Турции составляет 150-250 тысяч рублей. Это варианты с перелетом, трансфером, питанием. Стоимость большая только из-за дороговизны перелета. 

А еще больше новостей о звездах читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Тур в Египет на двоих на неделю можно найти за 120-140 тысяч рублей на двоих. Средний чек на двоих в ОАЭ — 350 тысяч рублей. Получается, в эти страны сейчас не получится найти тур на человека за 50 тысяч рублей.

Эксперты рекомендуют обратить внимание на Армению, Грузию, Узбекистан. Там можно отдохнуть подешевле. Однако профессор кафедры менеджмента и сервиса РАНХиГС, эксперт по туризму Галина Дехтярь отметила, что практически нет стран, где можно отдохнуть за 50 тысяч рублей.

«Можно поехать за эти деньги в Абхазию, но билеты до Сочи уже вряд ли удастся достать», — призналась она, пишет «МК».

Другие материалы
Подписывайтесь на наш канал  