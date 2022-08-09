Где отдохнуть за 50 тысяч рублей: эксперты раскрыли россиянам варианты отдыха за границей

В результате опроса выяснилось, что 35% россиян готовы выделить на отпуск за рубежом до 50 тысяч рублей. А на поездку по России они готовы потратить еще меньше — до 10 тысяч рублей. Однако эксперты оценили варианты отдыха и пришли к выводу, что такой суммы будет мало.

В августе на неделю на двоих средний чек на отдых в Турции составляет 150-250 тысяч рублей. Это варианты с перелетом, трансфером, питанием. Стоимость большая только из-за дороговизны перелета.

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