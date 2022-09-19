Нарушителей ловят с помощью камер: ГИБДД предупредила о наказании за заклеенную букву на госномере

Также теперь с помощью камер выявляют даже тех водителей, которые изменяют госномера, чтобы не платить штрафы за нарушения. Но за это предусмотрено накзание – таких автомобилистов могут лишить прав на срок от одного до трех месяцев или выписать штраф в размере 5 тыс. руб. (ст. 12.2 КоАП России «Управление транспортным средством с нарушением правил установки на нем государственных регистрационных знаков»).

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