Нарушителей ловят с помощью камер: ГИБДД предупредила о наказании за заклеенную букву на госномере

На дорогах следят за порядком сотрудники ДПС. Камеры также помогают выявлять все больше нарушителей. Недавно участились рейды в разных регионах страны с целью выявить нарушителей и нетрезвых водителей. Теперь чаще штрафуют за непристегнутый ремень, а также появились штрафы за выброс мусора из машины.
Также теперь с помощью камер выявляют даже тех водителей, которые изменяют госномера, чтобы не платить штрафы за нарушения. Но за это предусмотрено накзание – таких автомобилистов могут лишить прав на срок от одного до трех месяцев или выписать штраф в размере 5 тыс. руб. (ст. 12.2 КоАП России «Управление транспортным средством с нарушением правил установки на нем государственных регистрационных знаков»).
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Если раньше таких водителей ловили на дорогах, то теперь даже камеры способны их вычислить.
В пресс-службе МВД России корреспонденту Autonews.ru рассказали, что поиск таких недобросовестных автомобилистов ведется с помощью комплексов фотовидеофиксации.
«Центрами автоматической фиксации административных правонарушений проводится анализ фотоматериалов, на которых зафиксированы транспортные средства с нечитаемыми, видоизмененными, подложными государственными регистрационными знаками (либо без них)», — объяснили в ведомстве.