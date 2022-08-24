Штрафы приходят пачками: ГИБДД Москвы начала массово выявлять непристегнутые ремни с помощью камер

Количество штрафов за неиспользование ремней безопасности в столице в 2022 году превысило отметку в 2,2 млн штук. Примечательно, что штрафы за нарушение приходят не разу.

Порой водитель не знает, что попадает под одну и ту же камеру, так как ездит на работу по одному и тому же маршруту. А спустя месяц ему приходит 20 штрафов по 1 тысяче рублей, которые в первые несколько недель можно платить со скидкой в половину суммы.

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Если учесть, что в Москве сейчас чуть меньше 4 млн автомобилей, то получится, что, по статистике, штраф получил каждый второй водитель столицы.

Напомним, что оштрафовать могут и пассажира — на 500 руб. (при этом водителя, который допустил проезд пассажира без ремня, но сам был пристегнут, также ждет штраф 1 тыс. руб.). Ну а если в машине ехал непристегнутый ребенок, то наказание будет уже 3 тыс. руб, пишет Autonews.ru.