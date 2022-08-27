Тотальные проверки ГИБДД: где и когда инспекторы будут ловить нарушителей

При массовых проверках на определенном участке дороги дежурят несколько полицейских экипажей, которые останавливают все проезжающие автомобили, проводя профилактику грубых нарушений.

Такие мероприятия пройдут в основном в субботу и воскресенье, 27–28 августа. Особое внимание будут уделено выявлению нетрезвых водителей. В первую очередь рейды пройдут в Московской области.

«Полицейские в заранее определенных местах будут останавливать автомобили в специальных остановочных коридорах, обозначенных сигнальными конусами. При этом автоинспекторы по визуальным признакам, оценят состояние каждого водителя. При отсутствии признаков опьянения автомобилистам незамедлительно разрешат продолжить движение», — объяснили в ГИБДД.

В тверской области акция «Трезвый водитель» будет проходить с 26 по 28 августа. Тотальные проверки пройдут в Смоленске и Кирове, а также в Тюмени, Самарской и Курганской областях, пишет AutoNews.ru.