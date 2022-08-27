Тотальные проверки ГИБДД: где и когда инспекторы будут ловить нарушителей

Водители в каждым годом должны быть еще более внимательными. Правила ПДД регулярно обновляются. В этом году появились новые штрафы. Так теперь водителей штрафуют за выброс мусора из автомобиля. Также увеличилось число камер на ремень в столице, поэтому штраф стали приходить москвичам чаще.
Также ГИБДД Москвы проводит облавы. Рейды обычно осуществляют с целью обнаружить нарушителей или водителей в нетрезвом виде.
А недавно штраф могли получить и пешеходы, которые неправильно переходили дорогу или в неположенных местах. Теперь названы даты новых рейдов, а также районы, где они пройдут.
При массовых проверках на определенном участке дороги дежурят несколько полицейских экипажей, которые останавливают все проезжающие автомобили, проводя профилактику грубых нарушений.
Такие мероприятия пройдут в основном в субботу и воскресенье, 27–28 августа. Особое внимание будут уделено выявлению нетрезвых водителей. В первую очередь рейды пройдут в Московской области.
«Полицейские в заранее определенных местах будут останавливать автомобили в специальных остановочных коридорах, обозначенных сигнальными конусами.
При этом автоинспекторы по визуальным признакам, оценят состояние каждого водителя. При отсутствии признаков опьянения автомобилистам незамедлительно разрешат продолжить движение», — объяснили в ГИБДД.
В тверской области акция «Трезвый водитель» будет проходить с 26 по 28 августа. Тотальные проверки пройдут в Смоленске и Кирове, а также в Тюмени, Самарской и Курганской областях, пишет AutoNews.ru.