Можно лишиться регистрации и получить штраф: ГИБДД аннулировала «серый» техосмотр у тысяч водителей

С марта 2021-го по август 2022 года в России аннулировали 26 861 подозрительную карту техосмотра. Эксперты рассказали, чем это грозит водителям.
Автомобили

Фото: Global Look Press

На дорогах следят за порядком сотрудники ДПС. Камеры также помогают выявлять все больше нарушителей. Недавно участились рейды в разных регионах страны с целью выявить нарушителей и нетрезвых водителей. Также регулярно пополняется список новых штрафов.

Теперь чаще штрафуют за непристегнутый ремень, а также появились штрафы за выброс мусора из машины.

«Серый» техосмотр стал иметь массовый характер. С этим уже начали бороться. С марта 2021 года по август 2022-го в России аннулировали 26 861 подозрительную карту техосмотра.

В Союзе операторов технического осмотра уточнили, что процесс прекращения действия подозрительных карт принял массовый характер около двух-трех недель назад. При этом в ГИБДД аннулируют самые свежие карты техосмотра, которые операторы оформили около месяца-полутора назад.

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«Массовое аннулирование фальсифицированных диагностических карт должно повлиять на отношение водителей к техосмотру. Многие считают его «бумажкой», которую можно купить», — предупредили операторы техосмотра.

Отмечается, что в случае прекращения действия диагностической карты автомобилисту грозит штраф 2 тыс. руб. за его отсутствие. Также ГИБДД может прекратить регистрацию автомобиля, пишет Autonews.ru.

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