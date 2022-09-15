Можно лишиться регистрации и получить штраф: ГИБДД аннулировала «серый» техосмотр у тысяч водителей

На дорогах следят за порядком сотрудники ДПС. Камеры также помогают выявлять все больше нарушителей. Недавно участились рейды в разных регионах страны с целью выявить нарушителей и нетрезвых водителей. Также регулярно пополняется список новых штрафов.

Теперь чаще штрафуют за непристегнутый ремень, а также появились штрафы за выброс мусора из машины.