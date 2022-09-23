Мудрый взгляд, волосы как смоль: Иван Ургант показал младшую дочку, которая растет его копией

Иван Ургант является одним из самых известных телеведущих в стране. Он вел разные телешоу и не раз был ведущим концертов. Однако в этом году Иван стал реже появляться на публике. Пока съемки передачи «Вечерний Ургант» не возобновились. Зато он посещает театры и видится с друзьями.
Обычно он редко показывает членов своей семьи . Иван уже давно счастлив в браке с Натальей Кикнадзе. От прошлых отношений у нее есть сын Нико и дочь Эрика, которых телеведущий воспринимает, как родных. Также возлюбленная родила артисту дочек: Нину и Валерию.
23 сентября Ургант поздравил младшую наследницу с семилетием. Он выложил фото, на котором девочка позировала дома с воздушными шарами. Она была облачена в черный комбинезон, белую футболку и парку с плюшевым мехом. Валерия смотрела в камеру мудрым взглядом.
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Дочка Ивана Урганта. Фото: соцсети
Поклонники поразились тому, как она выросла. Многие признались, что именинница растет копией папы.
«Вылитый отец», «Сильные гены, Иван Андреевич!», «Ну копия папы», «Цвет волос просто невероятный», «Маленькая Ваня Ургант», «Папина фирменная серьезность», «Папкина копия», — прокомментировали пост подписчики.