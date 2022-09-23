Мудрый взгляд, волосы как смоль: Иван Ургант показал младшую дочку, которая растет его копией

23 сентября Ургант поздравил младшую наследницу с семилетием. Он выложил фото, на котором девочка позировала дома с воздушными шарами. Она была облачена в черный комбинезон, белую футболку и парку с плюшевым мехом. Валерия смотрела в камеру мудрым взглядом.

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