Это стоит знать: какие квартиры опасно покупать в августе

Два года назад был ажиотаж вокруг недвижимости, которую скупали в столице. Но в этом году настало затишье. После пандемии доходы россиян уменьшили, а из-за ситуации с экономикой многие эксперты отмечают, что грядут увольнения.
Покупка жилья для многих стала непозволительной роскошью за последние два года, когда взлетели цены и повысился процент первоначального взноса.
Примечательно, что теперь на рынке купли-продажи появилась активность. Однако стоит спешить с покупкой квартиры, если такая задача есть в планах. Эксперты предупреждают, что ситуация сложная и спрогнозировать, что будет с ценами, сейчас нельзя.
«Если вы хотите купить квартиру в новом жилом комплексе, лучше сделайте это сейчас, и я советую брать уже готовую, а не в доме, который только планируется сдать», — сказал сотрудник компании, предлагающей квартиры в новостройках, Алексей Денисов.
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Также отмечается, что банки неохотно дают кредиты, а строительные материалы, которые поставлялись из-за рубежа, или вообще перестали приходить, или приходят с задержками.
«Уже начиная с конца года многие застройщики будут вынуждены задерживать сдачу либо, пытаясь успеть в срок, менять качественные материалы на более дешевые.
Более или менее безопасно брать квартиру при условии сдачи дома в третьем-четвертом квартале этого года (там объекты уже в финальной фазе, так что бояться нечего).
Ну а более поздний срок — уже лотерея», — пояснил эксперт.
Денисов советует тем, кто хочет сэкономить и купить квартиру подешевле, но с более поздней сдачей, при оформлении сделки прописать в договоре, что деньги будут переведены застройщику только после сдачи объекта. Также он рекомендует присмотреться к недвижимости в Новой Москве или Подмосковье, так как там квартиры дешевле на несколько миллионов, пишет «МК».