Это стоит знать: какие квартиры опасно покупать в августе

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Также отмечается, что банки неохотно дают кредиты, а строительные материалы, которые поставлялись из-за рубежа, или вообще перестали приходить, или приходят с задержками.

«Уже начиная с конца года многие застройщики будут вынуждены задерживать сдачу либо, пытаясь успеть в срок, менять качественные материалы на более дешевые. Более или менее безопасно брать квартиру при условии сдачи дома в третьем-четвертом квартале этого года (там объекты уже в финальной фазе, так что бояться нечего). Ну а более поздний срок — уже лотерея», — пояснил эксперт.

Денисов советует тем, кто хочет сэкономить и купить квартиру подешевле, но с более поздней сдачей, при оформлении сделки прописать в договоре, что деньги будут переведены застройщику только после сдачи объекта. Также он рекомендует присмотреться к недвижимости в Новой Москве или Подмосковье, так как там квартиры дешевле на несколько миллионов, пишет «МК».