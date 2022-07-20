Ипотека вгоняет в долги: покупка жилья для россиян стала недостижимой роскошью

Льготную ипотеку недавно предложили айтишникам. Однако ипотеку могут взять специалисты с зарплатой не ниже 100 тысяч рублей. При этом по стране разница в средней зарплате очень большая. Однако эксперт признался, что айтишники, в большинстве случаев, могут приобрести жилье и без поддержки, в отличие от многих других россиян.

Есть также льготная ипотека для семей. Минимальные ставки по семейной ипотеке, как и по айтишной, составляют 0,01%. Такие условия могут предлагаться и на первый год с дальнейшим повышением, и, если повезет, на весь срок кредита (от 15 до 30 лет).

Но если у супругов родился ребенок, то у них и так большое количество трат. И даже по привлекательной ставке купить квартиру в новостройке им непросто, особенно по взвинченным ценам. При это еще нужно вложиться в ремонт, так как первичная отделка не всегда качественная. тут лучший выбор вторичное жилье, но на нее льготную ипотеку не выдают.

Молодым семьям приходится брать жилье на стадии котлована, так как оно дешевле на 10–15%. В таком случае им приходится жить арендованной квартире или у родителей. А потом — ремонт на несколько месяцев, переезд, смена детского сада, что доставляет массу неудобств.

Некоторые россияне, готовые купить квартиру несмотря ни на что, попадают в кредитную зависимость или теряют жилье — например, из-за увольнения с работы, снижения зарплаты или других незапланированных трудностей. Люди рискуют вылететь из новой квартиры, за которую не в состоянии платить, прямиком на улицу.

Тяжелее всего приходится семьям, которые приобрели жилье на пике цен, в прошлом году или в начале этого, а теперь не знают, чем расплачиваться. Порой у супругов хватает на ежемесячное погашение ипотеки, а на еду остается всего 10–15 тысяч рублей. А также есть такие семьи, которые для покрытия жилищных долгов влезают в потребительские кредиты с конскими ставками, под 20–25% годовых. После этого они каждый день думают только о погашении долгов, пишет «МК».

А еще больше новостей о звездах читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Напомним, что с 14 июля возобновились льготные программы автокредитования. Минпромторг огласил их новые условия.