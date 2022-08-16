Кофеманы ликуют: раскрыта дата открытия обновленного Starbucks в Москве

Ранее Пинский рассказал, что не пьет кофе, но уверен, что у них с напарником получится создать хорошие кофейни. Сам Тимати заверил, что у них будут работать лучшие бариста.

Он также пообещал позаботиться, что кофе был одним из самых вкусных в стране. Перед ними стояла сложная задача, так как нужно было сделать новое меню и что-то оригинальное для привлечения клиентов.