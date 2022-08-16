Кофеманы ликуют: раскрыта дата открытия обновленного Starbucks в Москве

В последнее время на отечественном рынке проходит много перемен. Сначала ряд зарубежных компаний покинул Россию. Потом McDonald’s решил уйти, но сеть ресторанов быстрого питания выкупили и теперь они носят называние «Вкусно и точка». Похожая ситуация сложилась с кофейнями Starbucks. Этот бизнес купили Тимати и Антон Пинский.
Ранее Пинский рассказал, что не пьет кофе, но уверен, что у них с напарником получится создать хорошие кофейни. Сам Тимати заверил, что у них будут работать лучшие бариста.
Он также пообещал позаботиться, что кофе был одним из самых вкусных в стране. Перед ними стояла сложная задача, так как нужно было сделать новое меню и что-то оригинальное для привлечения клиентов.
Новые владельцы сети кофеен, которая раньше называлась Starbucks, уже на днях откроют первую обновленную кофейню. Флагман кофейни на Новом Арбате, 11, презентуют публике уже 18 августа, пишут «Известия».