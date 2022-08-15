«Превосходит ожидания»: Тимати – о вкусе своего кофе, который создает на смену Starbucks

Тимати и Антон Пинский уже через несколько дней обещают представить первое кафе, которое они откроют на смену ушедшего с российского рынка Starbucks.

«Я не являюсь большим экспертом в сфере кофе (но, видимо, придется), но то, что я уже вижу на дегустации в присутствии проф. фокус-группы, превосходит многие ожидания. Привлечены, лучшие специалисты, и они дают уверенный результат. Как по самому кофе, так и по части кухни — просто огонь», — заявил Тимати.

Знаменитость планирует выпустить не просто напиток лучше, чем делали в Starbucks, а самый лучший в целом на рынке, причем за самый короткий в истории срок, в промышленном масштабе.