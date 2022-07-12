От 15 до 35: вырос процент первоначального взноса по ипотеке

Жалобы на увеличение суммы первоначального взноса по ипотеке стали массово поступать от клиентов банков. Причем происходит это уже после того, как заявка на ипотечный кредит уже была одобрена.

В некоторых случаях суммы взносов увеличились с 15 до 35 процентов!

По словам риелторов, таких примеров уже тысячи. Но, как уверяют юристы, действия банков вполне законны, хоть и кажутся негуманными по отношению к заемщикам.

«Повышение первого взноса в ипотеке служит только одной цели — уменьшению рисковой составляющей банка (соотношения кредита и залога),— отметил главный эксперт «Русипотеки» Cергей Гордейко. — Наиболее надежный уровень первого взноса — это 30–40% от стоимости жилья».

Гордейко подчеркнул, что в случае, если заемщик не сможет расплачиваться по ипотеке, этот уровень позволит банку с комфортом продать залог с дисконтом на торгах.