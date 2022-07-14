Уже с 14 июля: как получить льготы на покупку российских автомобилей

Общий смысл обеих программ — часть первоначального взноса на новое авто оплачивает государство (та самая скидка, которая рассчитывается от общей стоимости автомобиля), на остальное оформляется обычный автокредит.

Итак, новые условия покупки авто с господдержкой.

1) Скидка составит 20%, а для в регионах Дальневосточного федерального округа — 25%.

2) Купить можно любые модели УАЗ, LADA, ГАЗ стоимостью до 2 млн руб.

В программу также попали все электромобили марки Evolute, произведенные на заводе «Моторинвест» в Липецке. С повышенной скидкой в 35% (но не более 925 тысяч рублей), об этом пишет «Комсомольская правда».

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Напомним, что Министерство промышленности изменило перечень товаров для параллельного импорта в Россию. Ввозить теперь разрешено товары Siemens, BMW и Lego. Также под маркой «Москвич» начнут выпускать электроавтомобили.