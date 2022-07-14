Уже с 14 июля: как получить льготы на покупку российских автомобилей

В последнее время многие бренды покинули российский рынок. Сначала ушли компании, которые продают люксовую одежду, а вслед за ними оказались под ударом автомобили известных зарубежных марок.
Но отечественный рынок старается сделать покупку машин доступнее. Президент АвтоВАЗа Максим Соколов ранее заявил о снижении стоимости автомобилей «Лада» в самое ближайшее время.
Так, с 14 июля возобновятся льготные программы автокредитования. Минпромторг огласил их новые условия.
Речь идет о программах «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», по которым можно купить авто отечественного производства со скидкой.
Первая программа, как и следует из названия, предназначена для тех россиян, у кого до сих пор автомобиля не было. «Семейный» — для семей с детьми. К слову, с 2020 года для этой льготы достаточно, чтобы ребенок у пары был хотя бы один.
Общий смысл обеих программ — часть первоначального взноса на новое авто оплачивает государство (та самая скидка, которая рассчитывается от общей стоимости автомобиля), на остальное оформляется обычный автокредит.
Итак, новые условия покупки авто с господдержкой.
1) Скидка составит 20%, а для в регионах Дальневосточного федерального округа — 25%.
2) Купить можно любые модели УАЗ, LADA, ГАЗ стоимостью до 2 млн руб.
В программу также попали все электромобили марки Evolute, произведенные на заводе «Моторинвест» в Липецке. С повышенной скидкой в 35% (но не более 925 тысяч рублей), об этом пишет «Комсомольская правда».
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Напомним, что Министерство промышленности изменило перечень товаров для параллельного импорта в Россию. Ввозить теперь разрешено товары Siemens, BMW и Lego. Также под маркой «Москвич» начнут выпускать электроавтомобили.