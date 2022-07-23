И это не все: российские банки резко снизили ставки по ипотеке

Однако недавно президент Владимир Путин объявил, что ставки по ипотеке снизятся. И уже 22 июля Банк России неожиданно резко снизил ключевую ставку — сразу на 1,5 процентного пункта, до 8% годовых.

Вслед за решением ЦБ крупнейшие российские банки – Сбербанк и ВТБ – анонсировали снижение ставок по ипотеке на 0,6 процентного пункта с 26 и 25 июля соответственно. Кроме того, ВТБ намерен в ближайшее время снизить ставки по потребительским кредитам – на 0,5 процентного пункта.

В Альфа-банке тем временем сразу после решения ЦБ заявили, что улучшили условия по такому кредитованию.Российские банки в ближайшее время готовы снизить ставки по кредитам, в том числе ипотеке, однако в целом пока не определились с ценовыми параметрами своих кредитных продуктов, пишут «Риа-Новости».