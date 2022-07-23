И это не все: российские банки резко снизили ставки по ипотеке

В последнее время экономика особенно нестабильна. Однако рубль недавно укрепил свои позиции, а доллар стал стоить всего 55 рублей.
Но самой острой проблемой в России остается жилье. Из-за ипотеки граждане влезают в долги. Недавно эксперты провели анализ и отметили, что доступность жилья ухудшается с каждым днем.
Однако недавно президент Владимир Путин объявил, что ставки по ипотеке снизятся. И уже 22 июля Банк России неожиданно резко снизил ключевую ставку — сразу на 1,5 процентного пункта, до 8% годовых.
Вслед за решением ЦБ крупнейшие российские банки – Сбербанк и ВТБ – анонсировали снижение ставок по ипотеке на 0,6 процентного пункта с 26 и 25 июля соответственно. Кроме того, ВТБ намерен в ближайшее время снизить ставки по потребительским кредитам – на 0,5 процентного пункта.
В Альфа-банке тем временем сразу после решения ЦБ заявили, что улучшили условия по такому кредитованию.Российские банки в ближайшее время готовы снизить ставки по кредитам, в том числе ипотеке, однако в целом пока не определились с ценовыми параметрами своих кредитных продуктов, пишут «Риа-Новости».
МТС-банк планирует снижение ставок в среднем на 1,5 процентного пункта, а «Ренессанс кредит» на 1–1,5 процентного пункта. «Банк Зенит» в ближайшее время снизит ставки по всем программам розничного кредитования, включая ипотеку, потребительские и автокредиты, по словам зампред правления кредитной организации Натальи Тутовой.
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Напомним, что сроки льготной программы для многодетных семей планируется продлить на год. Они смогут использовать субсидию, чтобы оплатить ей взнос по ипотеке.