450 тысяч рублей: многодетные семьи смогут оплатить ипотеку субсидией

Сроки программы планируется продлить на год. Сейчас она рассчитана на родителей, у которых третий (или последующий) ребенок родился с 1 января 2019 по 31 декабря 2022 года. То есть, по обновленным правилам, программа будет действовать до конца 2023 года.

Изменения также позволят полностью или частично погасить ипотечные долги при условии, что жилье поступает в собственность не только многодетной матери или отца, но и ребенка.

Также планируется расширить список целей кредитного договора, который может быть покрыт средствами из программы господдержки. В него будет включена возможность оплатить за счет заемных денег услуг третьих лиц, связанных с организацией и проведением сделки по приобретению недвижимости.

По планам разработчиков в будущем году на такую финансовую помощь многодетным семьям будет потрачено 69,8 млрд рублей, пишет «МК».

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Напомним, что ранее депутат Госдумы, председатель клуба лидеров России «Эльбрус» Татьяна Дьяконова предложила установить День многодетных семей в России.