Вот и все: магазины H&M в России закроются к концу года

Отмечается, что сотрудники получили письмо от руководства, в котором говорится, что, по предварительной информации, торговые точки перестанут обслуживать покупателей 30 ноября 2022 года.

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Впоследствии, в течение двух недель, из арендованных помещений будут вывозить остатки продукции и оборудование. При этом 15 декабря, согласно публикации, рабочим выплатят компенсацию.

Также некоторые региональные торговые точки могут закрыться раньше указанного срока. Например, помещения в Химках и столичном торговом центре «Рио Дмитровка» прекратят функционировать со следующей недели, пишет Mash.