Вот и все: магазины H&M в России закроются к концу года

В этом году многие зарубежные бренды покинули Россию. Закрыли магазины одежды Zara, а также мебельный магазин IKEA. Примечательно, что многие фирмы также решают сразу сократить сотрудников. Это сделали Lego, а теперь готовятся пойти по их стопам Nokia и компания Ericsson. А вот магазины H&M не так давно открыли, но оказалось, что ненадолго.
Пока одежда Zara, Bershka, Stradivarius стала распродаваться на Wildberries, шведская компания открыла магазины в России. Однако, как ранее и прогнозировали специалисты, аренда магазинов оплачена до конца года в торговых центрах. Теперь стало известно, что H&M в несколько этапов закроется на территории РФ.
Отмечается, что сотрудники получили письмо от руководства, в котором говорится, что, по предварительной информации, торговые точки перестанут обслуживать покупателей 30 ноября 2022 года.
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Впоследствии, в течение двух недель, из арендованных помещений будут вывозить остатки продукции и оборудование. При этом 15 декабря, согласно публикации, рабочим выплатят компенсацию.
Также некоторые региональные торговые точки могут закрыться раньше указанного срока. Например, помещения в Химках и столичном торговом центре «Рио Дмитровка» прекратят функционировать со следующей недели, пишет Mash.