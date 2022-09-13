Магазины откроются, но будут изменения: Zara, Bershka и Pull & Bear приняли новое решение для всех россиян

Испанский холдинг Inditex принял окончательное решение о возвращении в Россию. В эту группу компаний, помимо брендов одежды и обуви Zara, Pull & Bear и Bershka, входят также и Massimo Dutti, Stradivarius и Oysho.

Все магазины этих сетей, расположенные по всей стране, в том числе и во Владивостоке, были закрыты в начале марта. Владельцы бизнеса объясняли этот факт невозможностью дальнейших поставок продукции в торговые точки из-за нарушения логистических цепочек. Однако сейчас эта проблема уже решена, во всяком случае частично.

По словам руководителей торговых центров, представители Zara уже на словах подтвердили им, что планируют вновь открыть свои магазины в России в течение лета в 2023 году. Так, первые торговые точки могут запустить уже в июне, а затем в июле будут открываться и другие магазины сети. При этом поначалу планируется продавать оставшийся с весны ассортимент, а уже к осени ритейлер рассчитывает наладить поставки новых коллекций.

А еще больше важных новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль»

При этом компания намерена внести изменения в свой бизнес в нашей стране, так что возвращение хоть и состоится, но ситуация будет выглядеть уже по-другому, нежели было в начале этого года.

Например, уже точно известно, что Inditex сократит количество своих российских магазинов: по разным оценкам, речь может идти о ликвидации нескольких сотен торговых точек.

Закрыты навсегда будут только те магазины, которые ранее не приносили много прибыли. При этом отмечается, что цены на обувь и одежду могут возрасти.

По материалам Primpress.ru