Где отдохнуть осенью? Заметно снизилась стоимость на отдых в Таиланде

А теперь россиянам предложили провести отпуск в Таиланде по сниженной цене. Стоимость путевок в королевство в осенний период начинается от 146 тысяч рублей на двоих, сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Возможность выгодного отдыха на Пхукете предоставляет компания «Русский Экспресс».

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