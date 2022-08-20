Где отдохнуть осенью? Заметно снизилась стоимость на отдых в Таиланде

Лето скоро закончится, но наступит бархатный сезон на многих курортах. Традиционно в сентябре и октябре многие улетают отдыхать.
Недавно эксперты назвали Мальдивы курортом, на который можно отправится по цене путевки в Турцию. Также доступные цены на билеты в ОАЭ и Египет.
А теперь россиянам предложили провести отпуск в Таиланде по сниженной цене. Стоимость путевок в королевство в осенний период начинается от 146 тысяч рублей на двоих, сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Возможность выгодного отдыха на Пхукете предоставляет компания «Русский Экспресс».
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Известно, что полетная программа туроператора стартует 28 сентября и продлится до середины мая 2023 года. Вылеты будут осуществляться ежедневно из Москвы со стыковкой в Абу-Даби.