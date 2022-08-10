Уехать отдыхать за 25 тысяч рублей: названа стоимость авиабилетов в самые популярные страны бархатного сезона

В начале осени по бронированиям лидирует Турция. На нее приходится 16 процентов от всех оформленных билетов. И тут средняя цена на билет в одну сторону составляет 24,4 тысячи рублей.

На втором месте находится Узбекистан, куда отправятся около 14 процентов всех клиентов сервиса. Средняя стоимость билета 12,4 тысячи рублей. Тройку лидеров замыкает Армения, куда можно улететь за 11,2 тысячи рублей.

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Добавим, что большим спросом в бархатном сезоне пользуются еще и поездки в Киргизию (9,2 тысячи рублей за перелет в одну сторону), Таджикистан (8,4 тысячи), Азербайджан (13,9 тысячи) и Казахстан (13,2 тысячи). Также в топ-10 стран вошли Белоруссия, Грузия и ОАЭ, пишет Lenta.