Уехать отдыхать за 25 тысяч рублей: названа стоимость авиабилетов в самые популярные страны бархатного сезона

Лето всегда открывает сезон отпусков. Обычно граждане стремятся уехать на море. Но в этом году появились причины, по которым отправиться в поездку стало проблематично и затратно.
Евросоюз закрыл небо для российских самолетов, поэтому в большую часть стран можно добраться лишь с пересадками. Некоторые страны так и не открыли границы после пандемии или ввели ограничения на выдачу виз россиянам.
Но эксперты недавно подсчитали, сколько обойдется тур на двоих человек на 7 дней в Египет и ОАЭ. И суммы были примерно около 150 тысяч рублей и выше.
Однако близится осень, когда открывается бархатный сезон. И в это время Турция, Узбекистан и Армения стали самыми популярными странами среди россиян для отдыха.
В начале осени по бронированиям лидирует Турция. На нее приходится 16 процентов от всех оформленных билетов. И тут средняя цена на билет в одну сторону составляет 24,4 тысячи рублей.
На втором месте находится Узбекистан, куда отправятся около 14 процентов всех клиентов сервиса. Средняя стоимость билета 12,4 тысячи рублей. Тройку лидеров замыкает Армения, куда можно улететь за 11,2 тысячи рублей.
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Добавим, что большим спросом в бархатном сезоне пользуются еще и поездки в Киргизию (9,2 тысячи рублей за перелет в одну сторону), Таджикистан (8,4 тысячи), Азербайджан (13,9 тысячи) и Казахстан (13,2 тысячи). Также в топ-10 стран вошли Белоруссия, Грузия и ОАЭ, пишет Lenta.