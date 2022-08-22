Это коснется всех: пособия по безработице хотят выплачивать из подоходного налога

Пособия по безработице предложили платить из подоходного налога. Эксперты считают, что россиянам будет лучше, если будут некие средства, которые они получат, если потеряют работу.

Средства на дотации предлагается брать из налога на доходы физических лиц (НДФЛ) — 1-1,5% на эти цели окажется вполне достаточно.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

В прошлом году на выплаты по безработице было из федерального бюджета около 73 млрд рублей.

В свою очередь объем НДФЛ, собранный регионами в прошлом году, составляет примерно 4,8 трлн рублей. Исходя из этого, сумма в 1-1,5%, которую, как полагает ФНПР, следует отчислять на пособия, должна оказаться на уровне в 370-550 млрд рублей, что значительно выше нынешних субсидий безработным.

Эксперты считают, что в подобном нововведении есть нюансы, которые стоит учитывать. К примеру, сделать так, чтобы пособия распределялись через отдельную структуру, где анализировали бы доходы граждан и создавали оптимальный накопительный баланс для каждого человека.