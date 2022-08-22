Это коснется всех: пособия по безработице хотят выплачивать из подоходного налога

В последнее время экономическая ситуация в России не стабильна. В связь с этим цены на многие товары подрожали. Особенно сильно поднялись цены на строительные материалы. Цены на квартиры также высокие, а ипотека многих граждан вгоняет в долги.
Участились случаи потери работы. Федерация независимых профсоюзов России предложила внести изменения в пособия по безработице.
Новый вид страхования, который по мнению ФНПР, должен носить обязательный характер, предполагается распространить на все типы занятости, в том числе на россиян, работающих на себя, и сотрудников, получающих оклады по договорам.
А на выплату пособий смогут рассчитывать граждане, непосредственно потерявшие ставку, либо переведенные на неполный рабочий день, а также те, кому работодатель задерживает жалование.
Пособия по безработице предложили платить из подоходного налога. Эксперты считают, что россиянам будет лучше, если будут некие средства, которые они получат, если потеряют работу.
Средства на дотации предлагается брать из налога на доходы физических лиц (НДФЛ) — 1-1,5% на эти цели окажется вполне достаточно.
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В прошлом году на выплаты по безработице было из федерального бюджета около 73 млрд рублей.
В свою очередь объем НДФЛ, собранный регионами в прошлом году, составляет примерно 4,8 трлн рублей. Исходя из этого, сумма в 1-1,5%, которую, как полагает ФНПР, следует отчислять на пособия, должна оказаться на уровне в 370-550 млрд рублей, что значительно выше нынешних субсидий безработным.
Эксперты считают, что в подобном нововведении есть нюансы, которые стоит учитывать. К примеру, сделать так, чтобы пособия распределялись через отдельную структуру, где анализировали бы доходы граждан и создавали оптимальный накопительный баланс для каждого человека.
«Подобные отчисления можно ограничить 0,5% от заработной платы. И их можно установить как в обязательном порядке, так и на добровольной основе.
Если человек получает приличное жалование, то даже в случае потери работы он сможет рассчитывать на более крупные субсидии, общий размер которых можно ограничить одним, двумя или тремя минимальными размерами зарплаты», — считает доктор экономических наук Сергей Смирнов, пишет «МК».