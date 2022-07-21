Тарифы ЖКХ снова увеличат: как престать переплачивать в пять раз

В этом году из-за ситуации в мире подорожало практически все от авиатоплива до продуктов в магазине. И пока экономика остается нестабильной.
Ранее услуги ЖКХ подорожали. А эксперты отметили, что в следующем году цены на жилищные и коммунальные услуги станут еще дороже. По некоторым оценкам, за последние 17 лет рост тарифов ЖКХ составил суммарно почти 190%.
Самое главное, что неизвестно, от какой базы власти постоянно производят повышение коммунальных тарифов.
К жилищным услугам относятся: содержание и ремонт жилого помещения, а также то, что делает управляющая компания. Обычно эти тарифы утверждаются на общем собрании собственников. Но большая часть сумм в платежках приходится на коммунальные услуги: водоснабжение, отопление, электроэнергию, газ.
Эксперты считают, что одной из главных задач в сфере ЖКХ в настоящий момент является проведение полномасштабного аудита тарифов, о необходимости которого говорится уже несколько лет.
В ходе аудита представляется целесообразным рассмотреть вопрос о возможности сокращения цепочек посредников, которые только увеличивают тарифы, не неся никакой практической пользы. А до подведения итогов полномасштабного аудита коммунальных тарифов было бы справедливо заморозить их повышение.
И контроль над управляющими компаниями со стороны активных граждан чрезвычайно важен — именно этот контроль не дает мошенничать и списывать на расходы то, что в действительности не было сделано.
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Поступило еще одно предложение касается субсидий на ЖКХ. Сейчас планки доли расходов семьи, выше которой полагается выплата субсидии, очень разные. В Москве эта доля 10%, в Санкт-Петербурге 14%, а в Нижегородской области 22%. Нужно установить на федеральном уровне единую планку в 10% от расходов семьи (даже если она состоит из одного человека) и расширить категории тех, кому полагаются повышенные субсидии.
В первую очередь это многодетные семьи, инвалиды и граждане старше 60 лет, поделилась мнением специалист в области ЖКХ Наталья Чернышева. По ее мнению, в силах властей и народа сделать так, чтобы за ЖКХ не нужно было переплачивать в 5 раз, пишет «МК».
Напомним, что ранее журналисты выяснили, как сэкономить на оплате услуг ЖКХ.