Тарифы ЖКХ снова увеличат: как престать переплачивать в пять раз

Эксперты считают, что одной из главных задач в сфере ЖКХ в настоящий момент является проведение полномасштабного аудита тарифов, о необходимости которого говорится уже несколько лет.

В ходе аудита представляется целесообразным рассмотреть вопрос о возможности сокращения цепочек посредников, которые только увеличивают тарифы, не неся никакой практической пользы. А до подведения итогов полномасштабного аудита коммунальных тарифов было бы справедливо заморозить их повышение.

И контроль над управляющими компаниями со стороны активных граждан чрезвычайно важен — именно этот контроль не дает мошенничать и списывать на расходы то, что в действительности не было сделано.

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Поступило еще одно предложение касается субсидий на ЖКХ. Сейчас планки доли расходов семьи, выше которой полагается выплата субсидии, очень разные. В Москве эта доля 10%, в Санкт-Петербурге 14%, а в Нижегородской области 22%. Нужно установить на федеральном уровне единую планку в 10% от расходов семьи (даже если она состоит из одного человека) и расширить категории тех, кому полагаются повышенные субсидии.

В первую очередь это многодетные семьи, инвалиды и граждане старше 60 лет, поделилась мнением специалист в области ЖКХ Наталья Чернышева. По ее мнению, в силах властей и народа сделать так, чтобы за ЖКХ не нужно было переплачивать в 5 раз, пишет «МК».

Напомним, что ранее журналисты выяснили, как сэкономить на оплате услуг ЖКХ.