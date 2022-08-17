Цены не станут прежними: ремонт жилья в России за год подорожал на 30%

В этом году многие товары подорожали. А ряд компаний вообще ушел с российского рынка. Из-за этого появились проблемы с наличием запчастей, ряда зарубежной продукции. Недавно даже марка Purina из-за проблем с логистикой перестала ввозить некоторые корма на животных.

На рынке недвижимости также замечен рост цен. Загородные дома подорожали, как и квартиры в столице. При этом не все могут взять ипотеку, так как во время пандемии многих сократили, компании банкротились.