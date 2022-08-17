Цены не станут прежними: ремонт жилья в России за год подорожал на 30%

В этом году многие товары подорожали. А ряд компаний вообще ушел с российского рынка. Из-за этого появились проблемы с наличием запчастей, ряда зарубежной продукции. Недавно даже марка Purina из-за проблем с логистикой перестала ввозить некоторые корма на животных.
На рынке недвижимости также замечен рост цен. Загородные дома подорожали, как и квартиры в столице. При этом не все могут взять ипотеку, так как во время пандемии многих сократили, компании банкротились.
А тем, кто купил новую квартиру или затеяли ремонт в старой, теперь приходится раскошелиться. Многие даже недоделали ремонт, так как еще весной цены выросли на строительные материалы и теперь стоимость труб для канализации и ламината увеличилась в разы.
За последний год стоимость ремонта квартир увеличилась примерно на 30%, а некоторые сметные работы подорожали вдвое, например устройство технического освещения.
Цены на ремонт стали больше за счет подорожания основных стройматериалов, а также увеличения расценок рабочих: зачастую их труд оплачивается исходя из общего бюджета отделки. Отмечается, что на сложившейся ситуации сказался и дефицит строителей, который сформировался во время локдауна 2020 года.
«Цены на строительные материалы сейчас ведут себя неоднозначно: то снижаются, то вновь повышаются. Но о возврате к допандемийному уровню речи не идет.
Например, пару лет назад «квадрат» бюджетного ламината стоил 290–350 рублей, а сегодня — 490–530 рублей, то есть цена выросла на 30–50%», — пояснила заместитель директора федеральной компании «Этажи» Татьяна Ахметдинова, пишут «Известия».