Есть ограничения по возрасту и скорости: правительство утвердило изменения в ПДД, касающиеся электросамокатов

Нужно соблюдать следующие правила:

— ездить на самокатах, электроскейтбордах, гироскутерах, сегвеях, моноколесах можно не быстрее 25 километров в час;

— заехать на тротуар разрешено, только если масса СИМ не превышает 35 килограммов, при этом у пешеходов всегда приоритет;

— пересекать дорогу по пешеходному переходу пользователям СИМов можно только спешившись;

— проехать по правому краю проезжей части допустимо лишь на дорогах с максимально разрешенной скоростью до 60 километров в час;

— выезд на дороги на электросамокате разрешен только людям старше 14 лет, само устройство при этом должно иметь тормозную систему, а также фары белого и красного цвета.

Отмечается, что для электросамокатов поставят специальные дорожные знаки, по которым можно будет понять, разрешено ли использовать эти средства на конкретной дороге, об этом сообщается на сайте кабмина.