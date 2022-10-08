Есть ограничения по возрасту и скорости: правительство утвердило изменения в ПДД, касающиеся электросамокатов

Правила касаются также моноколес, сегвеев, гироскутеров и других средств индивидуальной мобильности. Теперь нужно знать правила, чтобы их использовать.
Электросамокаты

Фото: Global Look Press

С каждым годом многие граждане приобретают электросамокаты или пользуются другими средства передвижения, арендуя их. Однако участились случаи, когда люди травмировались или попадали в аварии даже на тратуаре, когда катались на подобных средствах индивидуальной мобильности. Однако теперь в ПДД появились пункты, которые касаются именно этих средств. 

Примечательно, что недавно ГИБДД начала ловить нарушителей с помощью квадрокоптеров. Также многих водителей ловят без пристегнутого ремня с помощью камер. Теперь и владельцам самокатов, электроскейтбордов, гироскутеров, сегвеев, моноколес нужно знать, как вести себя на улице.

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Нужно соблюдать следующие правила: 

— ездить на самокатах, электроскейтбордах, гироскутерах, сегвеях, моноколесах можно не быстрее 25 километров в час;

— заехать на тротуар разрешено, только если масса СИМ не превышает 35 килограммов, при этом у пешеходов всегда приоритет;

— пересекать дорогу по пешеходному переходу пользователям СИМов можно только спешившись;

— проехать по правому краю проезжей части допустимо лишь на дорогах с максимально разрешенной скоростью до 60 километров в час;

— выезд на дороги на электросамокате разрешен только людям старше 14 лет, само устройство при этом должно иметь тормозную систему, а также фары белого и красного цвета.

Отмечается, что для электросамокатов поставят специальные дорожные знаки, по которым можно будет понять, разрешено ли использовать эти средства на конкретной дороге, об этом сообщается на сайте кабмина.

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