ГИБДД начала ловить нарушителей с помощью квадрокоптеров

А сотрудники ГИБДД в Ленинградской области следят за тем, чтобы водители не выезжали на встречную полосу, с помощью квадрокоптеров. Отмечается, что только за первые восемь месяцев 2022 года на территории Ленинградской области произошло 219 дорожно-транспортных происшествий по вине водителей автомобилей, совершивших выезд на полосу встречного движения.

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