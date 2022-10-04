ГИБДД начала ловить нарушителей с помощью квадрокоптеров

На дорогах следят за порядком сотрудники ДПС. В последнее время участились рейды, которые направлены на выявление нетрезвых водителей. Также все больше штрафов приходят водителям, которые попадают под камеру, фиксирующие нарушения. Теперь камеры выявляют непристегнутый ремень безопасности и даже выброс мусора из машины на проезжую часть.
А сотрудники ГИБДД в Ленинградской области следят за тем, чтобы водители не выезжали на встречную полосу, с помощью квадрокоптеров. Отмечается, что только за первые восемь месяцев 2022 года на территории Ленинградской области произошло 219 дорожно-транспортных происшествий по вине водителей автомобилей, совершивших выезд на полосу встречного движения.
А еще больше новостей о звездах читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
«Выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, — это опасный и рискованный маневр, часто связанный со значительным превышением скорости, вследствие чего при столкновении транспортных средств возрастает сила удара, что приводит к самым тяжким последствиям», — подчеркнули в ГИБДД, пишет AutoNews.