Эксперты рассказали, как россияне могут отправиться в туры на Карибы и в Азию

Лето уже давно стало традиционно самым жарким сезоном отпусков. В этом году особенно востребованы были курорты в Турции, где в июле даже были забиты почти все отели. Также остаются популярны туры в Египет и на Мальдивы.
Осенью стартует бархатный сезон, и многие хотят посетить другие курорты, но добраться на Карибы или в Азию проблематично из-за того, что Евросоюз закрыл небо для российских самолетов. Однако недавно появились прямые рейсы на Сейшелы.
А вот на Кубе зимой будет дешевое проживание, но лишь теперь стало ясно, как туристы смогут туда отправиться, а также в Таиланд, Доминикану, Мексику и Аргентину.
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Российские туроператоры прорабатывают организацию пакетных туров на Карибы и в Юго-Восточную Азию через турецкую Анталью.
По словам вице-президента Альянса туристических агентств России (АТА) Алексана Мкртчяна, такой авиамаршрут является самым дешевым и практически единственным способом для россиян добраться до курортов.
Предложения пока формируются только с вылетом из Москвы, однако эксперты уже обсуждают возможность организации прямых рейсов в Анталью для жителей регионов — Екатеринбурга, Самары, Минеральных Вод, Сочи, Новосибирска.
«Важно, что это будут пакетные предложения. То есть если условный рейс Самара – Анталья задержится, то туристу бесплатно предоставят гостиницу в Анталье и затем посадят на рейс до Пунта-Каны. Это намного надежнее, чем лететь самостоятельно», — пояснил Мкртчян.
Но, как и ожидалось, цены на такие туры будут крайне дорогими и позволить себе их смогут не все. Стоимость туров, которые появятся уже в октябре, начинается от 368 тысяч рублей на двоих за 14 дней. Anex Tour предлагает за такую цену провести одну ночь в Турции и еще 11 — в Доминикане, туда же входит стоимость авиабилетов, пишет Lenta.