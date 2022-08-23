Эксперты рассказали, как россияне могут отправиться в туры на Карибы и в Азию

Осенью стартует бархатный сезон, и многие хотят посетить другие курорты, но добраться на Карибы или в Азию проблематично из-за того, что Евросоюз закрыл небо для российских самолетов. Однако недавно появились прямые рейсы на Сейшелы.

А вот на Кубе зимой будет дешевое проживание, но лишь теперь стало ясно, как туристы смогут туда отправиться, а также в Таиланд, Доминикану, Мексику и Аргентину.

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