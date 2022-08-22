Не только Египет: названы самые подешевевшие направления для полетов за границу осенью

Лето подходит к завершению, но сезон отпусков продолжается. Евросоюз закрыл небо для российских самолетов, поэтому в большую часть стран можно добраться лишь с пересадками.
Однако такие курорты, как Египет, Турция, ОАЭ, Мальдивы продолжают быть популярными. Недавно подешевели даже полеты на Мальдивы.
Бархатный сезон зачастую радует хорошей погодой. Однако цены на туры кусаются, но на этот раз на некоторые направления билеты стали дешевле. Так этой осенью можно поехать в Индонезию. Именно в эту страну замечено наиболее сильное снижение цен на авиабилеты — 33 процента. Средняя стоимость перевозки туда-обратно составляет 74,1 тысячи рублей.
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На втором месте находится Египет, куда полеты стали дешевле на 28 процентов. Приобрести билеты можно в среднем за 35,5 тысячи рублей. Замыкает тройку лидеров Испания, средний чек на полеты снизился на столько же и составил 63,8 тысячи рублей. Но тут есть проблема — получить шенген россиянам достаточно проблематично.
Добавим, что осенью более чем на 25 процентов упали цены на билеты в Азербайджан и Армению. Билеты туда-обратно можно купить за 29,4 и 21,9 тысячи рублей. Больше чем на 20 процентов снизился средний чек в Италию — 64,7 тысячи рублей, ОАЭ — 50,2 тысячи, Таиланд — 56 тысяч, Израиль — 48 тысяч, Турцию — 36,4 тысячи рублей, пишет Lenta.