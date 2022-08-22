Не только Египет: названы самые подешевевшие направления для полетов за границу осенью

Лето подходит к завершению, но сезон отпусков продолжается. Евросоюз закрыл небо для российских самолетов, поэтому в большую часть стран можно добраться лишь с пересадками.

Однако такие курорты, как Египет, Турция, ОАЭ, Мальдивы продолжают быть популярными. Недавно подешевели даже полеты на Мальдивы.