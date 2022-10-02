«Самое сложное — заставить себя разлюбить»: Хлои Кардашьян не смогла забыть бойфренда-изменщика

Во втором выпуске второго сезона шоу The Kardashians Ким Кардашьян обсудила со своей младшей сестрой Хлои ее вес. Мол, остальные сестры беспокоятся, что та стала очень худой.

38-летняя Хлои призналась, что она действительно много нервничает. А причина кроется в том, что недавно выяснилось, что ее бывший возлюбленный-баскетболист Тристан Томпсон завел ребенка на стороне, когда еще встречался с ней. Этот скандал с бойфрендом прошел для Хлои весьма непросто.