«Самое сложное — заставить себя разлюбить»: Хлои Кардашьян не смогла забыть бойфренда-изменщика

Светская львица призналась, что не смогла сразу отпустить свои чувства к возлюбленному.
Хлои Кардашьян

Хлои Кардашьян. Фото: Global Look Press

Во втором выпуске второго сезона шоу The Kardashians Ким Кардашьян обсудила со своей младшей сестрой Хлои ее вес. Мол, остальные сестры беспокоятся, что та стала очень худой.

38-летняя Хлои призналась, что она действительно много нервничает. А причина кроется в том, что недавно выяснилось, что ее бывший возлюбленный-баскетболист Тристан Томпсон завел ребенка на стороне, когда еще встречался с ней. Этот скандал с бойфрендом прошел для Хлои весьма непросто.

«Самое сложное во всем этом — заставить себя разлюбить кого-то, - поделилась эмоциями телезвезда. - Это была моя жизнь на протяжении шести лет. И мы были не просто парой — мы действительно были лучшими друзьями. Он был моим приятелем по фитнесу. Мы все делали вместе. И поэтому научиться жить, будто всех эти вещей не было, - это требует времени. Просто то, что кто-то вываливает на тебя грязь, не значит, что ты сразу же разлюбишь его».

Напомним, Хлои всю свою сознательную жизнь крутила романы с баскетболистами. В 2016-2019 годах у нее были долгие отношения с Тристаном Томпсоном, в которых у пары родилась дочь Тру. Но даже во время беременности своей возлюбленной спортсмен ходил «налево», из-за чего Кардашьян бросила его.

Однако летом 2020-го на фоне карантина звезды снова сошлись, но уже в следующем году прошла новость, что у Томпсона родился еще один ребенок на стороне. Это окончательно выбило почву из-под ног у Хлои, тем более, что она договорилась завести вместе с Тристаном еще одного ребенка, но уже посредством суррогатной матери. Малыш, кстати, родился летом 2022-го.

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