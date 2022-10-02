«Самое сложное — заставить себя разлюбить»: Хлои Кардашьян не смогла забыть бойфренда-изменщика

Во втором выпуске второго сезона шоу The Kardashians Ким Кардашьян обсудила со своей младшей сестрой Хлои ее вес. Мол, остальные сестры беспокоятся, что та стала очень худой.
38-летняя Хлои призналась, что она действительно много нервничает. А причина кроется в том, что недавно выяснилось, что ее бывший возлюбленный-баскетболист Тристан Томпсон завел ребенка на стороне, когда еще встречался с ней. Этот скандал с бойфрендом прошел для Хлои весьма непросто.
«Самое сложное во всем этом — заставить себя разлюбить кого-то, - поделилась эмоциями телезвезда. - Это была моя жизнь на протяжении шести лет. И мы были не просто парой — мы действительно были лучшими друзьями. Он был моим приятелем по фитнесу. Мы все делали вместе. И поэтому научиться жить, будто всех эти вещей не было, - это требует времени. Просто то, что кто-то вываливает на тебя грязь, не значит, что ты сразу же разлюбишь его».
Напомним, Хлои всю свою сознательную жизнь крутила романы с баскетболистами. В 2016-2019 годах у нее были долгие отношения с Тристаном Томпсоном, в которых у пары родилась дочь Тру. Но даже во время беременности своей возлюбленной спортсмен ходил «налево», из-за чего Кардашьян бросила его.
Однако летом 2020-го на фоне карантина звезды снова сошлись, но уже в следующем году прошла новость, что у Томпсона родился еще один ребенок на стороне. Это окончательно выбило почву из-под ног у Хлои, тем более, что она договорилась завести вместе с Тристаном еще одного ребенка, но уже посредством суррогатной матери. Малыш, кстати, родился летом 2022-го.