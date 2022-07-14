Хлои Кардашьян решилась на второго ребенка от Тристана Томпсона

Американская телезвезда Хлои Кардашьян и баскетболист Тристан Томпсон ждут второго ребенка. Представитель 38-летней светской львицы официально подтвердил эту новость.

Правда, ребенка вынашивает не сама модель, а суррогатная мать. Зачатие произошло в ноябре 2021 года.

«Хлоя невероятно благодарна экстраординарной суррогатной матери за такое прекрасное благословение. Мы хотели бы попросить о доброте и уединении, чтобы Хлоя могла сосредоточиться на своей семье», - цитирует официального представителя Кардашьян портал E! News.

Немного странная новость на фоне того, что Хлои рассталась с Тристаном еще в 2019 году, не выдержав его многочисленных измен. В последние месяцы звездная пара общалась лишь по вопросам совместного воспитания 4-летней дочери Тру. Зачем им еще один ребенок, если нет любви?

К тому же, в декабре 2021-го грянул скандал: у баскетболиста обнаружился еще один ребенок на стороне. Это был очередной удар в сердце Хлои, которая, по всей видимости, к тому моменту уже согласилась на второго наследника от спортсмена, хоть и зачатого суррогатным методом.