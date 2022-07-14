Хлои Кардашьян решилась на второго ребенка от Тристана Томпсона

Американская телезвезда Хлои Кардашьян и баскетболист Тристан Томпсон ждут второго ребенка. Представитель 38-летней светской львицы официально подтвердил эту новость.
Правда, ребенка вынашивает не сама модель, а суррогатная мать. Зачатие произошло в ноябре 2021 года.
«Хлоя невероятно благодарна экстраординарной суррогатной матери за такое прекрасное благословение. Мы хотели бы попросить о доброте и уединении, чтобы Хлоя могла сосредоточиться на своей семье», - цитирует официального представителя Кардашьян портал E! News.
Немного странная новость на фоне того, что Хлои рассталась с Тристаном еще в 2019 году, не выдержав его многочисленных измен. В последние месяцы звездная пара общалась лишь по вопросам совместного воспитания 4-летней дочери Тру. Зачем им еще один ребенок, если нет любви?
К тому же, в декабре 2021-го грянул скандал: у баскетболиста обнаружился еще один ребенок на стороне. Это был очередной удар в сердце Хлои, которая, по всей видимости, к тому моменту уже согласилась на второго наследника от спортсмена, хоть и зачатого суррогатным методом.
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Источники, близкие к паре, подчеркивают, что эти двое не вместе. Возможно, в данной ситуации сыграло желание Кардашьян подарить своей дочери братика или сестренку – Хлои не раз высказывалась об этом в интервью. Что ж, теперь у нее будет два ребенка от неверного бойфренда, растущих на фоне скандалов с изменами.