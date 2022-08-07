У Хлои Кардашьян и Тристана Томпсона родился второй ребенок

В июле 2022 года поклонников Хлои Кардашьян потрясла новость: несмотря на давнишнее расставание с баскетболистом Тристаном Томпсоном, который ей неоднократно изменял, телезвезда все равно решила завести второго ребенка от спортсмена.

Правда, не сама отважилась на вторую беременность, а обратилась за помощью к суррогатной матери. И вот, 5 августа стало известно, что у пары родился мальчик.

Новость сообщило издание Page Six. Его инсайдер также добавил, что 38-летняя Хлои и 31-летний Тристан не состоят в отношениях, и все их общение связано с воспитанием общей дочери Тру (ее они произвели на свет традиционным способом в 2018-м).