«К черту все»: Дженнифер Лопес рассказала, как они с Беном Аффлеком решились на скромную свадьбу в Лас-Вегасе

В июле 2022 года Дженнифер Лопес и Бен Аффлек поженились в Лас-Вегасе после громкого воссоединения их пары. Звезды устроили себе довольно скромную церемонию, и только в конце лета закатили большую вечеринку для друзей.

В новом интервью 53-летняя Джей Ло рассказала, как они с Беном решились сбежать от всех и тихо пожениться в «городе грехов». По словам певицы, в тот период они активно выбирали место для свадьбы, и вдруг ее жениха переклинило.

«Однажды Бен просто сказал: «К черту все. Давай просто поедем в Вегас и поженимся сегодня вечером», — вспоминает Лопес в шоу Jimmy Kimmel Live! — Трое из наших детей были в лагере, а двое были с нами. И он такой: «Они будут нашими свидетелями. Пойдем, мы делаем это сегодня вечером». И мы это сделали. Это было прекрасно. Это была лучшая ночь в нашей жизни».

Звезда отметила, что будущий муж отправил ее на работу и сам распланировал все детали скромной свадьбы. А после торжества Джен написал песню Midnight Trip to Vegas («Полуночная поездка в Вегас»).