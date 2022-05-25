«Это преступление, схожее с убийством!»: Бородина вновь затронула тему мужских измен

Телеведущая Ксения Бородина в очередной раз написала пост про отношения и коснулась болезненной темы мужских измен.

39-летняя звезда согласилась с утверждением, что нельзя соблазнить мужчину, у которого есть любимая женщина.

«Я бы сказала, это невозможно, если человек любит по-настоящему, чтобы ему захотелось оказаться в постели с кем-то другим… И когда рядом оказывается человек, который действительно тебе предан душой и телом, у тебя и мыслей нет об его измене», — рассуждает Ксения в Telegram.

Ведущая отметила, что ей ежедневно пишут девушки, страдающие от мужских измен. Они жаждут совета, стоит ли прощать любимого мужчину, который лег в постель с другой. Но у Бородиной по этому поводу четкая позиция.

«Никогда не оправдывайте никакие измены! Никогда! Не ищите этому оправдание, иначе вы становитесь соучастницей преступления! Потому что это преступление, схожее с убийством!» — пишет она.

Ксения также отметила, что не стоит ненавидеть другую женщину, «разлучницу». По мнению телезвезды, в подобной ситуации виноват только неверный мужчина.

«Если женщины научаться отказывать таким мужикам, так и грязи будет меньше», — пишет Бородина.

Она подчеркнула, что и впредь будет много рассуждать об отношениях, но не стоит во всех подобных постах видеть отголоски ее личной жизни. Хотя, что касается измен, то у шоувумен богатый опыт. Напомним, она дважды была замужем и нередко страдала от неверности.

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