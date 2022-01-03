«Мы все знаем правду!»: Орлова рассказала, что творил Омаров в браке, когда вступилась за Бородину

Накануне экс-муж Ксении Бородиной заявил об изменах с ее стороны в браке.

Бывший муж Ксении Бородиной, бизнесмен и блогер Курбан Омаров наступивший год начал в статусе ньюсмейкера. Мужчина объявил во всеуслышание, что звездная жена ему изменяла в браке, и об этом он давно знает.

Причем, адюльтер произошел едва ли не с его лучшим другом, который сейчас, по его словам, улетел с Бородиной на Мальдивы.

Бородина молчать не стала. Телеведущая объяснила это обвинение попыткой бывшего пропиариться на ее имени и тем самым подзаработать. А сторонники звезды поддержали ее. Соведущая Ольга Орлова, например, написала у себя в микроблоге, что не позволит незаслуженно лить грязь на подругу.

«То, что льется сегодня — это ничто иное, как хайп того, кому это жизненно необходимо. Прикрывать все чувствами к ребенку — смешно! Так как этим отношениям никто и не препятствует!», — заявила телеведущая.

Орлова заметила, что измены были, но не со стороны Ксении. И потому она ушла от Курбана, поскольку он творил в браке много всего: «Ни одна женщина, которая себя уважает, не станет терпеть измены, грубость и прочее, о чем я предпочту умолчать».

А бывший, по мнению Орловой, пытается казаться в глазах окружающих пострадавшим и обманутым. Только, уверена певица, у него это не выйдет.

«Казаться жертвой — равно — спастись от осуждения?! Может быть … Но очень ненадолго… И лишь для тех, кто не в теме! Мы все, близкий круг, знаем правду! И правда — одна! И останется она на совести виновного. А свободный человек- может вести себя как хочет! И это уже совсем другая история…», — заметила звезда.

Напомним, Бородина и Омаров были в браке почти шесть лет. Развод состоялся летом 2021 года.

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